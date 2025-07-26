Компания «РЖД» закупила в нынешнем году 243 локомотива
Парк тягового подвижного состава РЖД пополнили 137 электровозов и 106 тепловозов.
Большая часть приобретенной техники будет направлена в восточные районы страны, где модернизация инфраструктуры является приоритетной задачей.
Среди полученных единиц техники выделяются 96 новых грузовых электровозов серии ЭС5К «Ермак» в двух-, трёх- и четырёхсекционном исполнении, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками и способными перевозить большие объемы грузов на длительные дистанции, а также 31 локомотив 3ЭС6 «Синара».
Кроме того, для Горьковской магистрали закупили четыре, а для Октябрьской и Московской железных дорог пять электровозов ЭП1М для вождения пассажирских поездов.
Также в закупках фигурируют 30 грузовых тепловозов 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ, 2 пассажирских ТЭП70БС и 75 маневровых ТЭМ18ДМ.
Новые машины оснащены новейшей техникой и соответствуют высоким стандартам экологической безопасности и эффективности.
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