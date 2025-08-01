ЛОМО запускает серийное производство новейших прицелов

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АО «ЛОМО» (в составе концерна «Калашников») получило разрешение на серийный выпуск новейших прицелов ночного видения 1ПН146 и дневного оптического прицела 1ОП84. Оборудование успешно прошло испытания и полностью соответствует требованиям заказчика.

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Прицел ночного видения 1ПН146 массой до 1,55 кг предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей в любое время суток. Он может работать с системами целеуказания или автономно, обеспечивая поражение целей переносными зенитными ракетными комплексами. Устройство сохраняет работоспособность при температурах от -50 до +55°С и приводится в боевое положение за 60 секунд, сообщили в Калашникове.

Дневной оптический прицел 1ОП84 весом до 1 кг обладает аналогичными характеристиками по температурному диапазону и времени подготовки. Он позволяет обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели в дневное время.

Оба прицела демонстрируют высокую эффективность обнаружения:

6 км для беспилотников RQ-7 Shadow и крылатых ракет ALCM

9 км для вертолетов AH-64 и UH-1

12 км для истребителей F-15, F-16, F-22, F-35 и штурмовиков A-10A

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