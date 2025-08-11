В Томске открылся обновленный корпус больницы № 3 после капитального ремонта
После масштабной реконструкции в Томске начал работу обновленный трехэтажный переходной корпус городской больницы № 3. В ходе работ строителям пришлось полностью заменить перекрытия и потолки, а также модернизировать все инженерные системы здания.
Особое внимание уделили удобству пациентов: рентгенологическое отделение с кабинетами флюорографии, маммографии и рентгенодиагностики перенесли на первый этаж. Это решение сделало диагностику доступнее для маломобильных граждан и пациентов с травмами.
На втором этаже разместились отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, а на третьем — поликлиническое и терапевтическое отделения. Новая планировка позволила централизовать все диагностические службы в одном месте, оптимизировав маршруты движения пациентов, сообщили в Минздраве РФ.
В ходе ремонта полностью заменили системы вентиляции, отопления, водоснабжения, электроснабжения и пожарной безопасности. Все помещения теперь соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Важно, что все работы проводились без остановки медицинского учреждения, что позволило сохранить непрерывность оказания помощи пациентам.
