Предприятие «РТ-Капитал» нарастило выпуск микрореле с нулевым браком

За первые шесть месяцев этого года выпуск электронных реле вырос на 116% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особой гордостью завода является выпуск одного из самых миниатюрных реле в мире массой всего 2,2 грамма. Общая номенклатура предприятия включает свыше 50 типов изделий. На производстве действует одна из строжайших в промышленности систем контроля качества, а допустимый процент брака равен нулю.

Эта продукция способна работать в экстремальных условиях: выдерживает перепады температур от -60°C до +125°C, повышенную влажность, соляной туман, вибрации и радиацию. Гарантийный срок эксплуатации реле достигает 30 лет, а реальный средний ресурс работы оценивается в 50-60 лет, сообщил Ростех.

Устройства широко востребованы в авиации, судостроении, энергетике, транспорте и других отраслях, где критически важны безотказность и долгий срок службы.
