В Красносельском районе Санкт-Петербурга открыт новый многофункциональный стадион
На Петергофском шоссе открылся новый спортивный многофункциональный стадион на территории, ранее принадлежавшей Ленинградскому электромеханическому заводу (ЛЭМЗ). С 2020 года велись работы по подготовке и благоустройству территории, в 2023 году началось обустройство самой арены. На проект затрачено свыше 400 млн рублей.
Спортивный комплекс соответствует международным спортивным стандартам. Он включает футбольное поле, хоккейную коробку, волейбольные площадки, беговые дорожки на дистанцию до 110 и до 400 метров, полосу препятствий, сертифицированную по требованиям Минобороны РФ, мобильные трибуны с навесом на 1100 человек и другие объекты.
