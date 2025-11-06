В Санкт-Петербурге открылась новая школа для старшеклассников
В жилом комплексе «Зелёный квартал» на Меридианной улице, 6, корпус 4, ввели в эксплуатацию новую школу на 550 учеников. Учебное заведение рассчитано на детей 8-11 классов и станет дополнительной площадкой для школы № 353.
Здание трёхэтажное, построено девелопером Setl Group по договору с городом. Внутри оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для дополнительного образования, спортзал, бассейн и просторная столовая.
На территории обустроен спортивный комплекс: футбольное поле, универсальная площадка, беговые дорожки, полоса препятствий и уличные тренажёры.
