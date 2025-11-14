Завершена поставка серийной партии реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 для систем автоматики карьерных экскаваторов
АО «Электрум АВ» осуществило поставку очередной серийной партии реле постоянного тока МТ14ПТА-5-2-ПП1, предназначенных для комплектации систем автоматизации тяжелых карьерных экскаваторов. Данные реле серийно используются в производстве горнодобывающей техники, обеспечивая надежную работу систем управления.
Реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 выполнено в малогабаритном конструктиве и обеспечивает коммутацию токов до 5 А при пиковом напряжении 200 В. Компактные размеры и высокая надежность изделия позволяют применять его в системах автоматики спецтехники, где требуется гарантированное функционирование в условиях экстремальных вибрационных нагрузок, температурных перепадов и повышенной запыленности.
Разработка и серийное производство реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 продолжает программу импортозамещения критических компонентов для тяжелого машиностроения. Как и другая продукция «Электрум АВ» — драйверы силовых транзисторов, тиристорно-диодные модули и интеллектуальные инверторы — данные реле демонстрируют возможность полного замещения иностранных аналогов в системах управления горнодобывающей техники.
Продукция «Электрум АВ» продолжает расширять своё применение в различных отраслях промышленности. Малогабаритные реле постоянного тока, наряду с другой продукцией предприятия, используются в составе изделий ВПК, в ЖКХ (лифтовое оборудование, системы вентиляции), в автомобилестроении, самолётостроении и других ответственных областях машиностроения, подтверждая репутацию компании как надёжного поставщика электронных компонентов для работы в экстремальных условиях.
