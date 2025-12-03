MAX
termometrix Медучреждения

В Самарской области открыли крупнейший объект здравоохранения для жителей Волжского района

© minzdrav.gov.ru

В поселке городского типа Смышляевка состоялось открытие поликлинического отделения ГБУЗ СО «Волжская районная клиническая больница».

Поликлиника начала принимать пациентов в конце ноября текущего года, рассчитана на 1062 посещения в смену. Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.Общая площадь поликлиники составляет 8 000 кв.м.

Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, женскую консультацию, отделение профилактики, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом, стоматологические отделения для взрослых и детей. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, адаптированные для приема маломобильных пациентов.

© minzdrav.gov.ru

Кроме того, в учреждении начнут работать отделения функциональной диагностики,отделения эндоскопических методов исследования, физиотерапии, реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностическое отделение.

По словам жителей, открытие поликлиники большая радость для пациентов.

— Я живу в этом районе более 4,5 лет. Очень ждала открытия новой поликлиники. Всё это время медпомощь оказывалась в двух приспособленных врачебных амбулаториях. А сегодня у нас большое здание, просторные помещения, все сконцентрировано в одном месте и не требуется выезжать в город, — рассказала Тамара Барбашина жительница района.

Источник: minzdrav.gov.ru

