В структуре Городской больницы № 40 в Курортном районе завершено строительство двух современных медицинских объектов. Работы выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга.

Ключевым новым объектом стал радиологический корпус площадью более 2,2 тыс. кв. метров. В нём установлен современный компьютерный томограф, способный проводить до 35 исследований в день, и оборудованы две процедурные для лучевой терапии с линейными ускорителями.

Второй объект — здание лаборатории клеточных технологий на улице Борисова, созданное путём реконструкции складского помещения. Оно позволит внедрять инновационные методы лечения.

Помимо этого, выполнено благоустройство территории и организованы новые парковочные места.

Напомним, что в 2025 году на базе этой же больницы досрочно открылся седьмой в городе корпус-трансформер, используемый для лечения участников СВО. Также по поручению губернатора здесь создаётся Единый центр маршрутизации, который будет координировать направление военнослужащих на медицинскую реабилитацию для ускорения их восстановления.