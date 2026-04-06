В пятницу, 3 апреля, в воронежском микрорайоне Шилово состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса с плавательным бассейном. Объект построили в рамках областной адресной инвестиционной программы при участии «Домостроительного комбината» на средства регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость проекта составила 560,5 млн рублей.

Новый спорткомплекс стал частью инфраструктуры развивающегося микрорайона. Он доступен для всех категорий жителей, включая маломобильные группы населения, и ориентирован как на массовый спорт, так и на тренировочный процесс.

В здании разместились плавательный бассейн на восемь дорожек длиной 25 м и универсальный спортивный зал размером 24 на 42 м. Здесь можно заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом и бадминтоном, а также проводить локальные соревнования без зрительских трибун.

В подземной части комплекса оборудованы три специализированных зала — для аэробики, тренажерных занятий и тренировок с элементами борьбы и восточных единоборств. Все они оснащены раздевалками, душевыми и необходимыми вспомогательными помещениями.

