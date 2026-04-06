В Карталах Челябинской области после реконструкции открылся детский сад
В Карталах после масштабной реконструкции возобновил работу детский сад № 155. Проект реализован в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области». Детский сад рассчитан на 135 мест, в том числе 60 — для детей до трех лет. Здесь предусмотрена работа шести групп, включая группу раннего возраста «Мать и дитя» и группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в учреждении функционируют две разновозрастные группы, его посещает 61 ребенок. Еще четыре группы планируется укомплектовать в мае 2026 года.
После реконструкции детский сад соответствует современным требованиям, укомплектован методическими материалами, новым игровым и развивающим оборудованием.
