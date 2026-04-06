вчера
Россия в 2025 году нарастила экспорт лекарств более чем на 30%
По итогам прошлого года экспорт лекарств из России увеличился более чем на 30%.
Всего российские производители продали за рубеж лекарств на 1,3 млрд долларов.
В числе основных покупателей нашей фармпродукции Казахстан, Беларусь, Турцию, Алжир и Армению. Больше всего другие страны закупают у России вакцин, антибиотиков и инсулина.
Источник: rg.ru
