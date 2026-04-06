Россия в 2025 году нарастила экспорт лекарств более чем на 30%

По итогам прошлого года экспорт лекарств из России увеличился более чем на 30%.

Всего российские производители продали за рубеж лекарств на 1,3 млрд долларов.

В числе основных покупателей нашей фармпродукции Казахстан, Беларусь, Турцию, Алжир и Армению. Больше всего другие страны закупают у России вакцин, антибиотиков и инсулина.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

