Москва, 8 апреля 2026 г. — Московская инженерная компания «Лоретт» (резидент инновационного центра «Сколково», входящего в группу ВЭБ.РФ) подвела итоги первого этапа масштабного проекта «Расторопша». За последний год специалистам удалось сформировать сеть из трёх специализированных приёмных комплексов в ключевых точках России, что стало значительным вкладом в развитие системы национальной безопасности и научного мониторинга Арктики.

Стратегические рубежи

Развертывание инфраструктуры велось на севере и востоке страны. Отправной точкой стал апрель 2025 года, когда комплекс заработал в Мурманске за полярным кругом. Монтаж 3,2-метровой антенны занял всего пять дней. Позднее, в ноябре 2025 года, сеть расширилась за счет станции в Анадыре, где инженеры установили более мощный рефлектор диаметром 4,6 метра, способный работать в суровых ветровых условиях Чукотки без защитного укрытия. Замыкает тройку лидеров станция, запущенная ранее в Нарьян-Маре. Партнерами проекта выступили компании «НПФ РАЙМЕТ», «Физмехлаб» и холдинг Т1.

Космические урожаи «Расторопши»

С момента запуска мурманского узла оборудование обработало колоссальный объем информации: 33 500 ГБ коммерческих снимков и 16 500 ГБ метеорологических данных. На сегодняшний день система ежемесячно фиксирует около 1 200 сеансов связи со спутниками, из них порядка 150 выполняются в рамках коммерческих заказов. Всего с начала эксплуатации отмечено более 1 000 успешно выполненных заказов.

Технологии за полярным кругом

Аппаратно-программный комплекс «Расторопша» способен принимать сигналы как в оптическом, так и в радиолокационном диапазонах с разрешением до 1 метра. Скорость приема по X-диапазону составляет не менее 900 Мбит/с, а до конечного пользователя данные доходят по оптоволокну на скорости 400 Мбит/с.

Выбор северных широт для размещения станций не случаен: большинство спутников ДЗЗ движутся по полярным орбитам. Чем ближе приемный пункт к полюсу, тем чаще «окна» связи с аппаратами. Это позволяет вести практически непрерывный мониторинг ледовой обстановки, движения судов и оперативно фиксировать чрезвычайные ситуации, такие как разливы нефтепродуктов в акваториях или паводки. Система полностью автоматизирована и сохраняет работоспособность до 4 часов даже при полном отключении внешнего электропитания за счет встроенных аккумуляторов.

Взгляд в будущее

«Снимки, которые мы получаем, незаменимы для ведомств, отвечающих за ликвидацию последствий стихийных бедствий, сельское хозяйство и лесопользование. Проект „Расторопша“ — это наша ставка на сверхоперативный доступ к космической информации», — прокомментировал Владимир Гершензон, основатель и генеральный директор ООО «Лоретт».