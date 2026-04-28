В Республике Башкортостан открылась новая точка притяжения, которая уже успела полюбиться как гостям региона, так и его жителям. Набережная «Добро пожаловать» в Салавате удостоена авторитетной федеральной награды — премии «Парки России», одержав победу в номинации «Лучший спортивный парк страны».

Обновление общественного пространства реализовали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь здесь предусмотрены все условия для активного досуга: оборудованы зоны для пляжного волейбола, футбола и стритбола, проложены беговые дорожки и маршруты для скандинавской ходьбы, установлены столы для настольного тенниса и шахмат. Любители национальных видов спорта и воркаута также найдут здесь специальные тренажёры и снаряды. Работает пункт проката спортивного инвентаря.

Заслуженный педагог Башкортостана Миннигуль Янбаева делится впечатлениями: «Днём здесь довольно спокойно, но к вечеру у тренажёров, особенно силовых, выстраивается очередь. Отрадно, что у молодёжи появилось такое современное место для занятий».

Большое внимание уделили обустройству спуска к реке Белой — он стал комфортным и безопасным. В итоге набережная превратилась в излюбленную зону отдыха для салаватцев всех возрастов.

Секрет успеха проекта во многом объясняется участием самих горожан в его разработке. На встречах с проектировщиками жители предлагали свои идеи, которые затем были реализованы.

Главный архитектор Егор Попов поясняет: «Мы организовывали собрания, где вместе с людьми обсуждали, каким должен быть парк. Важно было гармонично соединить индустриальный облик города, природное окружение и спортивную составляющую. В этом и заключается уникальность нашей набережной».