16 мая в Колпино состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса, названного в честь легендарного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Анатолия Рощина.

Новый комплекс оснащён всем необходимым для проведения тренировочных мероприятий по единоборствам. Он вошёл в состав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района. С 15 мая на его базе открыто отделение по виду спорта «спортивная борьба».

Новый специализированный комплекс позволит расширить возможности для подготовки резерва по спортивной борьбе, привлечь больше детей к систематическим занятиям спортом и повысить уровень проведения соревнований. Открытие отделения спортивной борьбы в СШОР «Ижора» будет способствовать популяризации этого вида спорта и воспитанию новых поколений спортсменов. Проект стал примером эффективного государственно-частного партнёрства и личного вклада выходца из Колпинского района в его развитие.

Спортивный комплекс построен в рамках инвестиционного проекта АНО «Центр содействия и развития спортивной борьбы имени Анатолия Рощина». В 2025 году объект передан инвестором в государственную собственность Санкт‑Петербурга и закреплён за СШОР «Ижора» на праве оперативного управления.