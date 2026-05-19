Российские компании «МегаФон» и аэрокосмическое «Бюро 1440» представили портативный комплекс для развертывания высокоскоростных сетей связи (4G/5G) в самых труднодоступных уголках страны. Новинка, работающая через низкоорбитальные спутники, призвана обеспечить связь там, где нет наземной инфраструктуры: в арктических экспедициях, зонах стихийных бедствий или на удаленных промышленных объектах.

Как это работает

В основе комплекса — портативная базовая станция , объединенная с абонентским терминалом «Бюро 1440». Это устройство ловит сигнал с низкоорбитальных спутников, которые с марта 2026 года начали выводить на орбиту в рамках проекта «Рассвет». Полученный сигнал преобразуется в сеть стандартов 4G/LTE и 5G, позволяя развернуть полноценную «частную сеть» (private LTE/5G) на любой площадке. Система поддерживает не только обычный интернет: оборудование способно обеспечить корпоративную связь, Wi-Fi, транкинговую связь (профессиональную радиосвязь) и даже передачу видео с камер наблюдения.

Технические характеристики и возможности

Автономная работа станции составляет до 4 часов. В условиях прямой видимости (например, в поле или на воде) оборудование покрывает радиус до 3 километров. Этого достаточно, чтобы «закрыть» небольшой поселок или строительную площадку. Что касается скорости: пользователи смогут скачивать данные со скоростью до 150 Мбит/с и загружать в сеть до 50 Мбит/с. Станция универсальна в установке: её можно разместить как на автомобиле или спецтехнике, так и просто на открытой местности.

Мнения и перспективы

Заместитель коммерческого директора «МегаФона» Наталья Талдыкина отметила, что решение дает клиентам «защищенную сеть» и не требует привязки к традиционным вышкам. В «Бюро 1440» добавили, что этот комплекс — одно из первых практических применений их спутниковой группировки. Важное дополнение: По данным СМИ, уже до конца 2026 года первые абоненты смогут протестировать сервис в пилотном режиме, а полноценный запуск коммерческой эксплуатации всей системы «Рассвет» запланирован на 2027 год.

Контекст о спутниках

Напомним, в конце марта 2026 года «Бюро 1440» вывело на орбиту первую партию из 16 серийных спутников группировки «Рассвет» (всего их планируется более 250-300). Система создается в рамках национального проекта «Экономика данных» и призвана стать российским аналогом зарубежных систем спутникового интернета.

Информация взята: https://www.rad...-baze-sputnikov