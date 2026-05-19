В кубанской столице открылся новый детский сад на 300 мест. Дошкольное учреждение заработало на ул. Наставников. В нём 16 групповых помещений, 4 из которых — для самых маленьких краснодарцев. Для занятий физкультурой в детском саду есть спортивный зал с необходимым оборудованием и мягкими игровыми модулями. В музыкальном зале установлено электронное фортепиано, цифровое и световое оборудование, приобретены инструменты и костюмы для театрализованных постановок. Также в детском садике есть кабинеты дополнительного образования: «Студия эрудит», лаборатория «Я познаю мир», студии хореографии и дорожной грамоты. Такие пространства в учреждениях образования создают для всестороннего развития ребят.

На территории садика предусмотрены 16 прогулочных площадок с теневыми навесами. Есть парковка для колясок, велосипедов и самокатов. Как и в каждом учреждении образования, особое внимание уделено вопросам безопасности.

Это уже четвёртый детский сад, который открылся в Краснодаре с начала этого года. В апреле новое дошкольное учреждение заработало на ул. им. Генерала Корнилова. Его будут посещать 240 детей. Также в этом году детские сады открыли в районе ул. им. Кудухова и на ул. им. Ивана Беличенко.