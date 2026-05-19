В Челно-Вершинском районе Самарской области после ремонта продолжила работу детская поликлиника центральной районной больницы. В здании обновили инженерные коммуникации и провели перепланировку помещений.

Как сообщили в медучреждении, во время ремонта заменили окна, системы отопления, сантехнику и электрику. Также специалисты обновили фасад здания и выполнили отделочные работы в кабинетах.

Для приема детей с признаками респираторных заболеваний в поликлинике оборудовали отдельный фильтр-бокс с отдельным входом. Для пациентов с температурой предусмотрены изолированный процедурный кабинет и отдельный санузел.

Главный врач районной больницы Валентина Иванова отметила, что к поликлинике прикреплены более 1600 детей. Для посетителей организовали игровую зону и систему навигации, а во время приема в помещениях транслируют мультфильмы.

Кроме педиатров, прием в учреждении ведут узкие специалисты, включая уролога и травматолога. Также в поликлинике проводят профилактические медосмотры.

Модернизация учреждения выполнена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году в Самарской области планируют провести капитальный ремонт на 53 объектах здравоохранения, сообщает Минздрав Самарской области .

