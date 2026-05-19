В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылось новое высокотехнологичное производство. Здесь будут выпускать до 60 тысяч единиц отечественной компьютерной техники и комплектующих в год.

Компания «ИнтехПро» стала резидентом столичной особой экономической зоны в 2025 году. Она производит печатные платы, персональные компьютеры (ПК), мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских электронных компонентов. Ежегодно предприятие планирует выпускать 18 тысяч единиц моноблоков, 24 тысячи персональных компьютеров, а также комплектующие к ним.

В 2025 году компания вывела на рынок первый отечественный мини-ПК весом 400 граммов. В планах на 2026 год — выпуск USB-коммутаторов, разветвителей, вайфай-модулей и датчиков для замены зарубежных аналогов.

Все разработки внесены в реестр российской промышленной продукции и совместимы с отечественным программным и аппаратным обеспечением. Устройства востребованы в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования — там, где нужен повышенный уровень безопасности. Предприятие уже заключило контракты с крупными заказчиками, включая ведущие компании банковского сектора, нефтетранспортной отрасли и цифровых услуг.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня площадок ОЭЗ уже 10, а их общая площадь — более 430 гектаров. На них локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.

