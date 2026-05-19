Kотенко Cергей Армия и Флот

Двухместный истребитель Су-57 совершил первый полёт

Прототип двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в ходе начавшихся летных испытаний.

Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

В пресс-службе ОАК уточнили, что машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатной обстановке в соответствии с условиями полетного задания.

Истребитель фронтовой авиации Су-57 создан для решения большого спектра боевых задач, он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет способен работать круглосуточно, даже при сложных метеоусловиях и помеховой обстановке. Малая заметность позволит ему совершать полеты даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщила ОАК.

В ноябре 2023 года капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием.

Источник: iz.ru

  • Tevton Tevton20.05.26 08:01:28

    Немного странно, что такие модификации делаются в инициативном порядке.

    Как пишут СМИ: Существует большая вероятность, что заказы со стороны Индии и Ирана стали основным фактором, ускорившим разработку двухместной версии Су-57.

  • Krutenn Krutenn21.05.26 08:55:58

    Самолёт красивый. Ждём серийных, но уже сразу с плоскими соплами. Плюс ждём полёт СУ-75…   

    • Нет аватара alexm22.05.26 12:57:34
      Одним из ключевых направлений развития является создание двигателя второго этапа, который позволит Су-57 осуществлять бесфорсажный полёт на сверхзвуковой скорости. В 2026 году начались лётные испытания истребителя с новым двигателем под шифром «Изделие 30» (официальный индекс — АЛ-51Ф1). Эта силовая установка должна обеспечить повышенную тягу, экономичность и долговечность.

  • Нет аватара alexm22.05.26 12:57:17

    Интересно, что: Первый полёт прототипа состоялся 29 января 2010 года. Машину пилотировал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.
    В 2017 году истребитель официально получил название Су-57. tass.ru
    Серийное производство началось в 2019 году. rg.ru

  • Нет аватара alexm22.05.26 13:08:46

    Су-57 стал первой отечественной платформой пятого поколения. В глобальном масштабе он оказался третьим таким самолетом, поднявшимся в воздух (первый полет состоялся в 2010 году), уступив по времени американским F-22 (1997 год) и F-35 (2006 год). Чуть позже российской машины в небо взлетел китайский первенец J-20.Су-57 стал первым серийным отечественным истребителем, способным прятать вооружение во внутренних отсеках для сохранения невидимости. Самолет способен развивать максимальную скорость до 2 М (две скорости звука), а у земли этот показатель достигает 1350 км/ч. Практический потолок истребителя составляет 18 800 метров. При нормальной взлетной массе в 26 700 кг максимальный вес машины может достигать 34 000 кг. Предельная масса полезной нагрузки — ракет, бомб и подвесных топливных баков — ограничена внушительными 7500 кг.

    Платформа отличается высокой автономностью: максимальная продолжительность полета доходит до 10 часов. Перегоночная дальность без дозаправки составляет 2800 км. Использование одной дозаправки в воздухе увеличивает этот радиус до 5200 км, а двух — до 7800 км.

