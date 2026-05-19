Двухместный истребитель Су-57 совершил первый полёт
Прототип двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в ходе начавшихся летных испытаний.
Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.
В пресс-службе ОАК уточнили, что машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатной обстановке в соответствии с условиями полетного задания.
Истребитель фронтовой авиации Су-57 создан для решения большого спектра боевых задач, он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет способен работать круглосуточно, даже при сложных метеоусловиях и помеховой обстановке. Малая заметность позволит ему совершать полеты даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщила ОАК.
В ноябре 2023 года капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 6