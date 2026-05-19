Прототип двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в ходе начавшихся летных испытаний.

Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

В пресс-службе ОАК уточнили, что машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатной обстановке в соответствии с условиями полетного задания.

Истребитель фронтовой авиации Су-57 создан для решения большого спектра боевых задач, он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет способен работать круглосуточно, даже при сложных метеоусловиях и помеховой обстановке. Малая заметность позволит ему совершать полеты даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщила ОАК.

В ноябре 2023 года капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием.