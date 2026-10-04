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borey Армия и Флот

Минобороны показало новый лазерный комплекс «Заря» на учениях «Центр-2026»

Минобороны России сообщило о применении нового лазерного комплекса «Заря» для борьбы с беспилотниками. На полигоне «Чебаркульский» комплекс, по данным ведомства, уничтожил средние и тяжёлые БПЛА на дальности до 6 км.

© www1.ru

«Заря» была задействована 2 октября на основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Минобороны не раскрыло ни мощность лазера, ни тип излучателя, ни устройство системы наведения, поэтому пока о комплексе известно лишь то, что он предназначен для поражения воздушных целей лазерным излучением.

По данным Минобороны, «Заря» работала в составе эшелонированной системы борьбы с беспилотниками. На других дальностях применялись зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и С-60М, а также зенитно-пулемётные установки «Анклав».

На ближнем рубеже использовали роботизированный комплекс «Калитка-КА». Он получал целеуказание от радиолокационной станции и программного комплекса «Узор-К», после чего поражал разведывательные БПЛА.

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Источник: www1.ru

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Комментарии 5

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  • 0
    Badassgoliath Badassgoliath04.10.26 17:44:59

    Ну, картинка, понятно, не настоящая. Во-первых, настоящую никто не покажет. А во-вторых, видно, что скомпоновано из других. Про нарисованный луч можно и было не говорить. Все линзы смотрят в другую сторону. В общем, не настоящая установка.
    Ясно, что какая-то иллюстрация нужна была. Но я бы лучше написал, что изображений нет, чем лепить что попало.
    Ещё интересны упомянутые ЗАК-57-МСК и С-60М. Полагаю, что это какое-то развитие «Деривации».

    Отредактировано: Badassgoliath~17:48 04.10.26
    #1321986
    • 0
      Нет аватара nick6204.10.26 20:38:27

      Ну не факт. Линзы, судя по всему, смотрят в двух направлениях, чтобы с тыла не подобрался враг.

      #1321995
    • 0
      Константин Амелин Константин Амелин05.10.26 13:04:41

      если присмотритесь там 1 смотрит в перёд 2 назад то есть модуль вероятно на 360 градусов.

      Отредактировано: Константин Амелин~13:06 05.10.26
      #1322021
  • 1
    Нет аватара alexm05.10.26 13:16:32

    Очень интересно!
    Следует напомнить, что «Задира» не является первой в своем роде отечественной разработкой. Еще в восьмидесятых годах был создан самоходный лазерный комплекс «Сангвин», способный подавлять оптику летательных аппаратов. В силу ряда объективных факторов этот проект не продвинулся дальше строительства и испытаний немногочисленных опытных образцов.

    И в 2022 году тематика боевых лазеров ПВО получает развитие с применением современных технологий и решений. Результатом научной и конструкторской деятельности в этой области к настоящему времени стали комплексы «Пересвет» и «Задира». По известным данным, более крупный и мощный «Пересвет» уже был задействован в боевом дежурстве, а изделие «Задира» пока проходит испытания.
    Интересно узнать бы результаты.

    #1322022