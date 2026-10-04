Минобороны показало новый лазерный комплекс «Заря» на учениях «Центр-2026»

Минобороны России сообщило о применении нового лазерного комплекса «Заря» для борьбы с беспилотниками. На полигоне «Чебаркульский» комплекс, по данным ведомства, уничтожил средние и тяжёлые БПЛА на дальности до 6 км.

«Заря» была задействована 2 октября на основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Минобороны не раскрыло ни мощность лазера, ни тип излучателя, ни устройство системы наведения, поэтому пока о комплексе известно лишь то, что он предназначен для поражения воздушных целей лазерным излучением.

По данным Минобороны, «Заря» работала в составе эшелонированной системы борьбы с беспилотниками. На других дальностях применялись зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и С-60М, а также зенитно-пулемётные установки «Анклав».

На ближнем рубеже использовали роботизированный комплекс «Калитка-КА» . Он получал целеуказание от радиолокационной станции и программного комплекса «Узор-К», после чего поражал разведывательные БПЛА.