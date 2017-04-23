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Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ» отмечает 45-летие со дня основания. Завод, основанный в 1972 году, сегодня является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на производстве топливной аппаратуры практически для всех производителей дизельных двигателей в России и странах СНГ. С момента основания ЯЗДА выпустил свыше 7,5 млн насосов для дизельных двигателей различных модификаций.

Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) отмечает 45-летие со дня создания. В начале 70-х гг. ХХ века были построены и оборудованы первые цеха завода, созданы опытные образцы продукции. В апреле 1983 года с заводского конвейера сошел полумиллионный насос. В 1980 году продукции ЯЗДА присвоен «Знак качества». В 80-е годы ЯЗДА начал выпуск топливной аппаратуры для дизельных двигателей к автомобилям «Урал», ЗИЛ и автобусам ЛиАЗ. В 2006 году ЯЗДА вошел в «Группу ГАЗ», присоединившись к машиностроительным активам «Базового Элемента». За последние годы ЯЗДА разработал и освоил в производстве 16 моделей и модификаций топливной аппаратуры экологических норм «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», значительно расширил номенклатуру запасных частей.



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Сегодня ЯЗДА — одно из крупнейших российских предприятий, выпускающих топливные насосы высокого давления и топливоподкачивающие насосы для двигателей грузовых автомобилей, прецизионные изделия (форсунки, распылители, плунжерные пары) для топливной аппаратуры, гидроизделия, пружины. ЯЗДА обеспечивает продукцией практически всех производителей дизельных двигателей в России и СНГ: заводы «Автодизель», КАМАЗ, «Алтайдизель», Минский и Тутаевский моторные заводы. Топливной аппаратурой ЯЗДА оснащаются двигатели грузовых автомобилей «Урал», КАМАЗ, МАЗ, автобусов ЛиАЗ, комбайнов «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», тракторов ПТЗ, «Четра» и др.



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ЯЗДА — единственное предприятие на постсоветском пространстве, чья топливная аппаратура способна составить конкуренцию импортным аналогам. На заводе разработан топливный насос высокого давления (ТНВД) системы Common Rail для дизелей ЯМЗ-530, обеспечивающих требования экологического класса «Евро-5». Разработка была признана значимым проектом для отрасли и получила поддержку Фонда развития промышленности РФ, который предоставляет льготные займы компаниям, участвующим в программах импортозамещения. ЯЗДА активно локализует компонентную базу для двигателей семейства ЯМЗ-530 — завод выпускает несколько десятков наименований различных деталей и узлов (пружина клапана, распредвал, автоматные детали и др.). На предприятии ведутся разработки топливной аппаратуры и для других модификаций двигателей, в том числе тяжелых — для тепловозов, кораблей и мощных дизельных генераторов.



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Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ»:

— Сегодня Ярославский завод дизельной аппаратуры является одним из важнейших центров российского двигателестроения. Предприятие обладает уникальным опытом проектирования и выпуска прецизионных изделий и современной технологической, конструкторской и производственной базой, что обеспечивает высокую конкурентоспособность завода на рынке.