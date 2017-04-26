Оборудование «Швабе» установлено в «Центре крови» Симферополя

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Холдинг «Швабе» установил медицинскую морозильную камеру для хранения компонентов крови в ГБУЗ Республики Крым «Центр крови» в Симферополе. Прибор, вмещающий не менее 10 000 литров плазмы, полностью введен в эксплуатацию.

Специализированная морозильная камера выпущена предприятием Холдинга «Швабе» — Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ). Контракт на изготовление уникальной установки КТС-УОМЗ и ее поставку был заключен в IV квартале 2016 года в рамках программы модернизации Службы крови.

«Теплоизолированная сборная морозильная камера площадью почти 80 квадратных метров предназначена для хранения плазмы крови при низких температурах — до минус 40 °C. В процессе производства прибора были применены отечественные материалы и комплектующие. Благодаря своей оригинальной конструкции он позволяет осуществлять качественное длительное хранение не менее 10 000 литров плазмы», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Одно из главных преимуществ установки — высокая степень надежности. Ее конструкция оснащена системой аварийного обеспечения электропитанием на случай отключения электроэнергии, а также резервными системами холодопроизводительности.

Регистрационное удостоверение КТС-УОМЗ, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, подтверждает право предприятия на его производство и применение на территории РФ. Документ свидетельствует о соответствии прибора всем требованиям безопасности.

Сегодня камеры для хранения компонентов крови, фармацевтических препаратов и тест-систем успешно эксплуатируются в больницах и станциях переливания крови Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Смоленска, Ростова-на-Дону и других городов России.

Помимо морозильных камер для хранения крови, «Швабе» также поставляет медтехнику в перинатальные центры регионов России, возведением которых занимается Госкорпорация Ростех в рамках программы Минздрава по строительству и оснащению перинатальных центров. Уже были открыты подобные центры в Уфе, Оренбурге и Брянске, в высокой степени готовности объекты в Махачкале и Назрани. В 2017 году ожидается открытие еще 12 перинатальных центров.