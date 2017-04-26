Российский производитель светодиодных светильников «ФЕРЕКС» вывел на рынок новый светодиодный прожектор FFL мощностью 450Вт для освещения спортивных стадионов, строительных площадок, логистических комплексов, наружной территорий предприятий.

Для освещения стадионов предлагается исполнение с высоким индексом цветопередачи Ra>90 и цветовой температурой 5700К. Такие показатели позволяют создавать равномерное контрастное освещение, максимально комфортное для проведения спортивных мероприятий. Для освещения открытых пространств разработана модификация с Ra>70 при 5000К. В первом случае световой поток светильника составляет 57 460 люмен, во втором — 47 176 люмен. В качестве источника света установлены одни из самых эффективных матричных светодиодов CITIZEN.

Новый прожектор выполнен в корпусе из сплава алюминия с полимерным покрытием. Вместе с кронштейном вес составил всего 14 кг. Это делает FFL одним из наиболее лёгких мощных прожекторов.

В FFL установлен рефлектор с зеркальной поверхностью, коническая форма которого позволяет эффективно концентрировать световой поток в узкий угол (20 градусов) для создания направленного освещения.