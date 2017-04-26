Светодиодный прожектор FFL — мощная новинка от «ФЕРЕКС»
Российский производитель светодиодных светильников «ФЕРЕКС» вывел на рынок новый светодиодный прожектор FFL мощностью 450Вт для освещения спортивных стадионов, строительных площадок, логистических комплексов, наружной территорий предприятий.
Для освещения стадионов предлагается исполнение с высоким индексом цветопередачи Ra>90 и цветовой температурой 5700К. Такие показатели позволяют создавать равномерное контрастное освещение, максимально комфортное для проведения спортивных мероприятий. Для освещения открытых пространств разработана модификация с Ra>70 при 5000К. В первом случае световой поток светильника составляет 57 460 люмен, во втором — 47 176 люмен. В качестве источника света установлены одни из самых эффективных матричных светодиодов CITIZEN.
Новый прожектор выполнен в корпусе из сплава алюминия с полимерным покрытием. Вместе с кронштейном вес составил всего 14 кг. Это делает FFL одним из наиболее лёгких мощных прожекторов.
В FFL установлен рефлектор с зеркальной поверхностью, коническая форма которого позволяет эффективно концентрировать световой поток в узкий угол (20 градусов) для создания направленного освещения.