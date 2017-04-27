Добавить статью
Народная марка

LADA Vesta и LADA Largus — Автомобили года в России

Две модели LADA — Vesta и фургон Largus победили в Ежегодной национальной премии ''Автомобиль года в России'' 2017.

Vesta стала лауреатом в номинации ''Малый класс''. Российские автолюбители оценили яркую внешность автомобиля, его оснащенность и технические характеристики. Vesta побеждает в премии ''Автомобиль года'' уже во второй раз — в 2016 году автомобиль был награжден в номинации ''Новинка года''. Об успехе модели свидетельствуют и цифры продаж: по итогам 1 квартала 2017 года Vesta занимает 3-е место среди самых популярных легковых автомобилей в России.

LADA Largus уже в пятый раз подряд стал ''Автомобилем года'' в классе ''Мини-фургоны''. Сегодня семейство LADA Largus прочно занимает статус лидера среди универсалов — на российском рынке фактически нет бюджетных автомобилей, сопоставимых по вместительности, функциональности и надежности.

Лучшие автомобили по итогам 2016 выбирали три месяца — с января по март 2017 года. Свое мнение о том, какие автомобили лучшие в 23 классах, высказали более 970 тысяч человек со всей России.

http://www.lada.ru/press-releases/113063.html

автомобиль года 2017
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    27.04.1714:56:13

    Vesta Signature:

    Отредактировано: Vsemoguchij~14:56 27.04.17
    #906480
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      27.04.1715:00:38
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        27.04.1715:01:13
        • Нет аватара UHAHAN
          27.04.1715:42:03

          Мне Веста очень нравится) Но Веста Сигнатура нелепа.

          #906503
          • Vsemoguchij Vsemoguchij
            27.04.1717:56:26

            Можете тут посмотреть видео про Сигнатур:

            Лада веста

            #906562
          • Vsemoguchij Vsemoguchij
            27.04.1717:59:25

            И может наконец-то чиновников пересадят на отечественного производителя?!

            #906564
          • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
            27.04.1718:59:50

            Вот на такие Vesta Signature надо всех чиновников пересадить( и то не каждый заслужил, некоторым и гранты бы хватило). Особенно региональных. А то ездят на крузаках, туарегах, патрулях по разбитым дорогам и в ус не дуют.

            #906584
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    27.04.1715:01:54

    Вполне заслуженно. У LADA Largus сейчас вообще нет конкурентов(и конкретно в нашем регионе их очень много ездит по дорогам), только на б/у рынке. Ждемс Vesta универсал, знаю не мало людей кто её реально хочет купить. Ну и хоть бы какую новость подкинули про новую Ладу 4×4.

    #906484
  • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
    27.04.1715:06:00

    на сайте автомобиль года 2017 в списке наминантов так же газель некст в наминации фургон года про это пока отдельной статьи не нашёл, но если найду то скину

    Отредактировано: Вадим Варенцов~15:10 27.04.17
    #906486
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    27.04.1715:11:08

    Как коренной житель Приморья оценил     Раза три уже видел Весту в живую.

    Отредактировано: Aleksandr Timofeyev~15:11 27.04.17
    #906491
  • Георгий Харафиди Георгий Харафиди
    27.04.1718:20:04

    У нас теперь в Томске их очень много, а вот Х-реи вообще походу не идут,на пальцах пересчитать можно. Ну так и в Лада-центре говорят(не давно заезжал на своей Весте масло менять) -Весты расходятся еще пока автовоз до города идет, а Х-реи не берут

    Отредактировано: Георгий Харафиди~18:21 27.04.17
    #906570
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,