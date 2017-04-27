Две модели LADA — Vesta и фургон Largus победили в Ежегодной национальной премии ''Автомобиль года в России'' 2017.

Vesta стала лауреатом в номинации ''Малый класс''. Российские автолюбители оценили яркую внешность автомобиля, его оснащенность и технические характеристики. Vesta побеждает в премии ''Автомобиль года'' уже во второй раз — в 2016 году автомобиль был награжден в номинации ''Новинка года''. Об успехе модели свидетельствуют и цифры продаж: по итогам 1 квартала 2017 года Vesta занимает 3-е место среди самых популярных легковых автомобилей в России.

LADA Largus уже в пятый раз подряд стал ''Автомобилем года'' в классе ''Мини-фургоны''. Сегодня семейство LADA Largus прочно занимает статус лидера среди универсалов — на российском рынке фактически нет бюджетных автомобилей, сопоставимых по вместительности, функциональности и надежности.

Лучшие автомобили по итогам 2016 выбирали три месяца — с января по март 2017 года. Свое мнение о том, какие автомобили лучшие в 23 классах, высказали более 970 тысяч человек со всей России.