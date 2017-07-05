Атомная подлодка «Смоленск» в Баренцевом море поразила учебную цель

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) Северного флота (СФ) «Смоленск» в среду осуществил успешный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты в акватории Баренцева моря, сообщает российское военное ведомство.

«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой „Гранит“ по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Уточняется, что пуск осуществлён «в рамках плановых мероприятий боевой подготовки».

«Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, „при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку“. Атомная подводная лодка (АПЛ) Смоленск» вооружена 24 пусковыми установками сверхзвуковых крылатых ракет комплекса «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года АПРК «Смоленск» осуществил пуск ракеты «Гранит» из подводного положения в Баренцевом море по мишени на архипелаге Новая Земля в Арктике в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за 2016 учебный год. Стрельба прошла успешно, ракета поразила цель, которая располагалась в глубине побережья острова Северный архипелага Новая Земля. «Смоленск» — АПРК проекта 949А «Антей». Построен на северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав СФ.

Полное подводное водоизмещение АПЛ данного проекта составляет около 19 400 тонн. Длина корабля — 155 метров, наибольшая ширина — 18,2 метра. Атомоходы способны развивать подводную скорость до 32 узлов. Крейсер вооружен 24 пусковыми установками сверхзвуковых крылатых ракет комплекса «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км.

В 2011-2013 годах АПРК «Смоленск» прошёл ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи «Звёздочка» (Северодвинск). За это время была произведена модернизация радиоэлектронного и навигационного оборудования, а также ряда других корабельных систем. Ремонтники восстановили техническую готовность всех систем АПЛ — механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. В декабре 2013 года «Смоленск» вернулся в основной пункт базирования — Заозерск.