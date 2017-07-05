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Армия и Флот

Атомная подлодка «Смоленск» в Баренцевом море поразила учебную цель

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) Северного флота (СФ) «Смоленск» в среду осуществил успешный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты в акватории Баренцева моря, сообщает российское военное ведомство.

«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой „Гранит“ по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Уточняется, что пуск осуществлён «в рамках плановых мероприятий боевой подготовки».

«Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, „при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку“. Атомная подводная лодка (АПЛ) Смоленск» вооружена 24 пусковыми установками сверхзвуковых крылатых ракет комплекса «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года АПРК «Смоленск» осуществил пуск ракеты «Гранит» из подводного положения в Баренцевом море по мишени на архипелаге Новая Земля в Арктике в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за 2016 учебный год. Стрельба прошла успешно, ракета поразила цель, которая располагалась в глубине побережья острова Северный архипелага Новая Земля. «Смоленск» — АПРК проекта 949А «Антей». Построен на северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав СФ.

Полное подводное водоизмещение АПЛ данного проекта составляет около 19 400 тонн. Длина корабля — 155 метров, наибольшая ширина — 18,2 метра. Атомоходы способны развивать подводную скорость до 32 узлов. Крейсер вооружен 24 пусковыми установками сверхзвуковых крылатых ракет комплекса «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км.

В 2011-2013 годах АПРК «Смоленск» прошёл ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи «Звёздочка» (Северодвинск). За это время была произведена модернизация радиоэлектронного и навигационного оборудования, а также ряда других корабельных систем. Ремонтники восстановили техническую готовность всех систем АПЛ — механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. В декабре 2013 года «Смоленск» вернулся в основной пункт базирования — Заозерск.

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=455774

АПРК "Смоленск"
  • Нет аватара Yarhann
    05.07.1708:55:37

    походу космическую группировку целеуказания испытывали

    #929142
  • Барс Барс
    05.07.1713:15:44

    Мазилы, новости о уничтожение корабля нато нет.

    Ракету израсходовали в пустую.   

    #929227
    • sergeyy1972 sergeyy1972
      06.07.1701:04:55

      Согласен очень уж мало досадных ошибок у наших ВМФ!

      #929475
  • Нет аватара Nguyen
    05.07.1716:56:27

    Тоже первая мысль была о системе целеуказания.

    Полагаю, пары-тройки ракет на авианосец достаточно?

    #929305
    • Юрген Юрген
      05.07.1717:04:47

      Там и одной будет достаточно, если прилетит в толпу самолетов на палубе или центр управления полетами (или как он у них там называется).

      А так — х.з. Кто-то говорит, на АУГ нужно несколько десятков, чтоб хотя б несколько к авику прорвалось. Кто-то говорит — нужна чуть ли не сотня.

      На практике, слава богу, никто еще не проверял.

      #929306
      • Барс Барс
        05.07.1717:27:21

        По расчетом нужно 30 ракет, минимум одну авианосец поймает.

        И бить не по самолетам или центру управление.

        А в арт погреб или топливные танки, такой фейерверк будит все АВГ к Посейдону.

        Отредактировано: Барс~17:28 05.07.17
        #929314
        • exhausted1987 exhausted1987
          05.07.1719:37:57

          Наверно все-таки 30 дозвуковых, каких-нибудь Уранов.

          Граниты/Вулканы/Ониксы труднее перехватить.

          #929361
  • Bdd Bdd
    05.07.1717:19:15

    что-то на фото большевата крылатая ракета

    #929312
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