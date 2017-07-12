В России стали делать автоматические стены-трансформеры

С 1 июля 2017 года компания NAYADA, ведущий российский производитель систем интерьерных перегородок, дверей и мебели стала единственным партнёром на правах эксклюзивного дилерства по продвижению и продаже трансформируемых систем dormakaba. Целью компаний является постепенная переориентация рынка в сторону полуавтоматических и автоматических решений с раздвижными стенами.

С 2003 года NAYADA первой в России стала производить трансформируемые системы известные сегодня под брендом NAYADA-SmartWall. Среди проектов компании — «гибкие» офисы Сбербанка, Adidas, Microsoft, Mail.Ru Group, Avito, Mars, школа МГУ, музей русского импрессионизма, театр Петра Фоменко, театр им. Станиславского и даже Большой Театр. С применением стен-трансформеров NAYADA реализовала свыше 2000 проектов по всей России и в странах СНГ.

Расширение продуктового портфеля NAYADA инновационными и технологичными полуавтоматическими и автоматическими системами dormakaba позволит удовлетворить дополнительный спрос рынка на стены-трансформеры в России, Казахстане, Беларуси, Киргизии и Армении. Благодаря этому союзу, NAYADA-dormakaba располагает мобильными стенами с лучшими показателями в мире по звукоизоляции - 58 дБ!

«NAYADA накопила огромный опыт в сфере разработки, производства и развития систем раздвижных стен. Еще в 2004 году NAYADA изобрела решение для автоматического и быстрого превращения одного помещения в два (патент № 2197882), что стало началом развития трансформируемых перегородок в России. Компания dormakaba, с которой мы уже давно являемся стратегическими партнерами в области фурнитуры — сильнейший мировой игрок именно в автоматических мобильных стенах. Инновационные решения dormakaba, отработанные на глобальных рынках, сегодня востребованы и на российском рынке, который созрел для новшеств и развития. Благодаря совместным технологическим возможностям и опыту, мы можем предложить самые современные полуавтоматические и автоматические системы. Так что совсем не за горами то время, когда в России начнут передвигать стены с помощью телефона» — комментирует Дмитрий Черепков, Президент ГК NAYADA.

Раздвижные стены dormakaba представлены на российском рынке под брендом NAYADA-DORMA и включают:

• Механические и полуавтоматические мобильные звукоизоляционные стены Variflex ModulLine

• Автоматические мобильные звукоизоляционные стены Variflex ComfortDrive