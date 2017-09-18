Ракеты «Искандер-М» побили рекорд дальности полета

Ракета, пущенная с модернизированного ракетного комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пролетела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане. Это самый дальний полет ракеты «Искандера» в истории, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечали ранее эксперты, у нового вооружения «Искандера-М» будет присутствовать элемент крылатых ракет, который существенно повысит возможности комплекса.

Кроме того, инженеры модернизировали систему управления и двигательную установку ракеты, что еще более повысит точность ракеты и усилит ее проникающие свойства.

Добавим, что учебные стрельбы производились в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017». Военные двух стран отрабатывают действия артиллерии, авиации (в том числе беспилотных летательных аппаратов), инженерных групп и так далее.