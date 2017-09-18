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Армия и Флот

Ракеты «Искандер-М» побили рекорд дальности полета

Ракета, пущенная с модернизированного ракетного комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пролетела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат в Казахстане. Это самый дальний полет ракеты «Искандера» в истории, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечали ранее эксперты, у нового вооружения «Искандера-М» будет присутствовать элемент крылатых ракет, который существенно повысит возможности комплекса.

Кроме того, инженеры модернизировали систему управления и двигательную установку ракеты, что еще более повысит точность ракеты и усилит ее проникающие свойства.

Добавим, что учебные стрельбы производились в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017». Военные двух стран отрабатывают действия артиллерии, авиации (в том числе беспилотных летательных аппаратов), инженерных групп и так далее.

https://rg.ru/2017/09/18/reg-ufo/rakety-iskander-m-pobili-rekord-dalnosti-poleta.html

Искандер-М
  • Вова-Н Вова-Н
    18.09.1720:55:13

    пролетела 480 километров
    Это самый дальний полет ракеты «Искандера» в истории, сообщили в Минобороны РФ.

    Все типа поверили    

    Про какую конкретно ракету речь? На Искандере применяются 2 типа ракет, которые в свою очередь имеют много модификаций.

    Американы вот типа мамой клянутся, но утверждают, что на испытаниях Искандера в прошлом годе ракета пролетела 1500км и тем самым нагло нарушила РСМД.

    В общем вывод твкой, что «самый дальний полет ракеты «Искандера» в истории" ещё впереди и история не окончена.

    Как отмечали ранее эксперты, у нового вооружения «Искандера-М» будет присутствовать элемент крылатых ракет, который существенно повысит возможности комплекса.

    Это что за эксперты такие, что бы отметить «элемент крылатых ракет" на крылатой ракете    

    #955504
    • Вова-Н Вова-Н
      18.09.1720:58:42

      Ага понял где они нашли «элемент крылатой ракеты» у них же на сайте в этой статье и нашел

      А мы то раньше и не догадывались, а он то виш как

      Отредактировано: Вова-Н~20:59 18.09.17
      #955505
      • Нет аватара alex1664
        18.09.1722:36:53

        Возможно это касается как раз баллистических ракет.

        Все же которые правильно называются аэробаллистическими. Из-за способности менять траекторию, совершать противозенитный маневр.

        Так вот, если например отделяемая голова еще и выдвигает крылья, и ведет себя как планирующая корректируемая бомба   

        #955546
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