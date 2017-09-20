По итогам сезона 2016-17гг. Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Экспорт подсолнечного масла из России поступательно растет, и вот по итогам сезона 2016-17гг(сентябрь-август) он добрался до очередного рекорда — 1,926 млн. тонн, что на 48% превышает показатель предыдущего сезона, а также на 16% выше предыдущего рекорда 2013-14гг когда экспортировали 1,662млн.т подсолнечного масла.

И даже временные ограничения на поставки масла в Турцию, которые действовали с середины марта по май 2017 года, не привели к серьезным срывам в темпах экспортных отгрузок.

Наши турецкие покупатели остались, как и ранее, главными получателями российского масла. В пятерку крупнейших стран-импортеров нашего подсолнечного масла в ушедшем сезоне 2016-17 вошли Турция (28,2% от общего объема экспорта), Египет (16,5%), Иран (9,8%), Узбекистан (5,7%) и Китай (5,6%), суммарно закупившие более 65% объема экспортированной продукции. При этом отдельно стоит отметить большие поставки в Узбекистан 109,1тыс.т, поскольку это преимущественно фасованное масло(107тыс.т), которое является высоко маржинальным товаром.