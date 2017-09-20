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Экспорт

По итогам сезона 2016-17гг. Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Экспорт подсолнечного масла из России поступательно растет, и вот по итогам сезона 2016-17гг(сентябрь-август) он добрался до очередного рекорда — 1,926 млн. тонн, что на 48% превышает показатель предыдущего сезона, а также на 16% выше предыдущего рекорда 2013-14гг когда экспортировали 1,662млн.т подсолнечного масла.

И даже временные ограничения на поставки масла в Турцию, которые действовали с середины марта по май 2017 года, не привели к серьезным срывам в темпах экспортных отгрузок.

Наши турецкие покупатели остались, как и ранее, главными получателями российского масла. В пятерку крупнейших стран-импортеров нашего подсолнечного масла в ушедшем сезоне 2016-17 вошли Турция (28,2% от общего объема экспорта), Египет (16,5%), Иран (9,8%), Узбекистан (5,7%) и Китай (5,6%), суммарно закупившие более 65% объема экспортированной продукции. При этом отдельно стоит отметить большие поставки в Узбекистан 109,1тыс.т, поскольку это преимущественно фасованное масло(107тыс.т), которое является высоко маржинальным товаром.

http://prozerno.ru/index.php/novosti/297-po-itogam-sezona-2016-17gg-rossiya-eksportirovala-rekordnyj-ob-em-podsolnechnogo-masla

подсолнечное масло
  • Nyorre Nyorre
    20.09.1707:52:21

    Новость отличная, снова!

    Давайте добавлю.

    В среднем цена за тонну за последние пару лет — $950, т. е. имеем экспорт на уровне ~$1.8 млрд.

    Турцию сохранили на уровне, туда обычно по $600± млн заливаем.

    За два года почти десятикратно нарастили Иран $24 -> ~$200 млн.

    И неплохо увеличили Египет в 3 раза $100 -> ~$300 млн.

    Догоняем Украину-то (подозреваю, Египет и Иран у них неплохо подрезали).

    Осталось их с Индии вытеснить — там рынок по 1.2 млн тонн в год (ярд баксов) импортирует.

    #955941
  • Нет аватара Arsenic
    20.09.1708:44:24

    Малоколонка!

    #955951
    • serp_1 serp_1
      20.09.1708:58:37

      Малоколонка!

      наверно маСлоколонка!      

      #955959
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