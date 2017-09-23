Новоселье справили 23 тысячи военных

Двадцать три тысячи военнослужащих РФ получили ключи от новых квартир в 2017 году, сообщил руководитель департамента жилищного обеспечения МО РФ Сергей Пирогов.

«К настоящему времени специализированными помещениями обеспечены уже 23 тысячи человек, что составляет 76% от плана, который до конца года мы выполним в полном объеме. Постоянным жильем обеспечено 7,3 тысячи военнослужащих. Только по жилищной субсидии мы обеспечили 5,3 тысячи человек «, — сказал Пирогов.