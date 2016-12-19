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Армия и Флот

Новости флота

Сегодня, 19 декабря 2016 года в постоянные пункты базирования вернулись:

1) Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый», который находился на боевой службе 201 день (01.06.2016-19.12.2016).

2) Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», который на боевой службе находился 86 суток (24.09.2016-19.12.2016). Именно он, 15 ноября 2016 года фрегат впервые выполнил боевые пуски крылатыми ракетами «Калибр-НК» по объектам террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» результатом чего стали успешные поражения КР заранее определенных целей. Для фрегата «Адмирал Григорович» эта боевая служба стала второй по счету за год.


11356, 11540, ЧФ, БФ, СЗМ,
  • Нет аватара Иванушка
    20.12.1608:44:41

    Красавцы!

    #866269
  • Нет аватара altman66
    20.12.1612:54:54

    Рабочие лошадки флота.   

    #866349
  • Юрген Юрген
    20.12.1613:08:46

    Еще из недавних новостей:

    14 декабря отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении «Индра Нэви-2016».

    Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии проведут тренировки по связи, отработают эпизоды отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия, элементы противолодочной обороны и пополнение запасов на ходу.

    13 декабря Североморске состоялась торжественная встреча большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», завершившего выполнение задач дальнего похода.

    Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжался 60 дней. За это время за его кормой осталось более 14 тыс. морских миль.

    В Средиземном море североморцы выполняли задачи в составе корабельной авианосной группы Северного флота. Недавно, в ноябре, они оказали помощь терпящему бедствие украинскому судну, отбуксировав его на расстояние около 140 миль.

    Поход в Средиземное море стал третьим по счёту дальним походом для экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» в 2016 году. Всего корабль провел в море без малого 9 месяцев — 265 суток.

    #866354
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