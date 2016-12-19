Новости флота

Сегодня, 19 декабря 2016 года в постоянные пункты базирования вернулись:

1) Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый», который находился на боевой службе 201 день (01.06.2016-19.12.2016).

2) Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», который на боевой службе находился 86 суток (24.09.2016-19.12.2016). Именно он, 15 ноября 2016 года фрегат впервые выполнил боевые пуски крылатыми ракетами «Калибр-НК» по объектам террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» результатом чего стали успешные поражения КР заранее определенных целей. Для фрегата «Адмирал Григорович» эта боевая служба стала второй по счету за год.