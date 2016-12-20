Очередная партия Як-130 передана ВВС России
Вчера Иркутский авиационный завод, входящий в ПАО «Корпорация «Иркут», передал Министерству обороны России очередную партию из 3-х учебно-боевых самолётов Як-130. Самолёты предназначены для 200-й учебной авиационной базы Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова в Армавире и несут бортовые номера 47, 48, 49 «красный». Это уже третья партия Як-130, переданная в этом году ВВС России, первая была получена в октябре, вторая в ноябре.
Фото © Илья Соловей
- gradimir grujic
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