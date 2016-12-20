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Армия и Флот

Очередная партия Як-130 передана ВВС России

Вчера Иркутский авиационный завод, входящий в ПАО «Корпорация «Иркут», передал Министерству обороны России очередную партию из 3-х учебно-боевых самолётов Як-130. Самолёты предназначены для 200-й учебной авиационной базы Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова в Армавире и несут бортовые номера 47, 48, 49 «красный». Это уже третья партия Як-130, переданная в этом году ВВС России, первая была получена в октябре, вторая в ноябре.

Фото © Илья Соловей


Як-130, Иркутск, ИАЗ, ВКС, Иркутск-2, Иркут, Армавир
  • Алексей Мичник Алексей Мичник
    20.12.1618:59:46

    Это всё замечательно, а что у нас со знанием русского языка? Зачем запятая после «вчера»? Образование отечественное очень не радует. Журналистам было бы неплохо иногда повторять правила Великого и могучего.

    #866519
    • Нет аватара dilettante
      20.12.1619:03:30

      Зануда! )))

      #866522
    • Нет аватара yu.f.pan
      20.12.1620:04:36

      было бы неплохо иногда повторять правила

      Журналистам и либеральной «творческой интеллигенции» надо не повторять правило русского языка, а прекратить вещать на уродливом, американизированном трендно-брендном языке.

      #866557
    • shigorin shigorin
      21.12.1601:29:13

      Градимир весьма неплохо пишет по-русски даже для серба (доводилось общаться, только в основном получалась смесь русского с английским); но запятая и впрямь лишняя.

      #866661
  • mashinist mashinist
    20.12.1623:39:15

    В связи с появлением этого материала www.yo utube.com/watch?v=S0ebki1e2uM хочу поинтересоваться у разбирающихся как обстоят дела с малой авиацией и «летающими партами»?

    #866637
    • Альфред Бестер
      21.12.1618:16:11

      Не могу сказать как обстоят дела с наличием «летающих парт», наверное и правда не очень хорошо. Но недавно совершил первый полет Як-152, который как раз для этого и предназначен. Так что дела должны пойти на лад.

      #866967
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