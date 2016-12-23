МиГ-29СМТ переданы ВКС России
Звено новых истребителей МиГ-29СМТ поступило в Астраханский авиацентр ВКС России.Астраханский авиационный центр ВКС начал перевооружаться на МиГ-29СМТ с декабря прошлого года. До этого самолеты данного типа состояли на вооружении только в Курском авиасоединении Западного военного округа.
В новом периоде обучения, который начнался в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2016 года, данные самолеты уже будут задействованы в плановых полетах.
МиГ-29СМТ — это глубокая модернизация МиГ-29, представляющая собой многофункциональный истребитель поколения «4+" с открытой архитектурой авионики и постоянно расширяемым арсеналом высокоточного оружия.
Фото © Антон Громов, Приволжский, 22 декабря 2016 года
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