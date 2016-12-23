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Авиация

МиГ-29СМТ переданы ВКС России

Звено новых истребителей МиГ-29СМТ поступило в Астраханский авиацентр ВКС России.Астраханский авиационный центр ВКС начал перевооружаться на МиГ-29СМТ с декабря прошлого года. До этого самолеты данного типа состояли на вооружении только в Курском авиасоединении Западного военного округа.

В новом периоде обучения, который начнался в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2016 года, данные самолеты уже будут задействованы в плановых полетах.

МиГ-29СМТ — это глубокая модернизация МиГ-29, представляющая собой многофункциональный истребитель поколения «4+" с открытой архитектурой авионики и постоянно расширяемым арсеналом высокоточного оружия.

Фото © Антон Громов, Приволжский, 22 декабря 2016 года

https://youtu.be/mI_RzIxeucU

Миг-29СМТ, 9-19, РСК «МиГ», ОАК, ВКС, авиация,
  • Великоросс Великоросс
    23.12.1608:11:28

       

    #867675
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.12.1609:34:51

    В этом году 10 СМТ передали.

    Вангую в следующем году новый (восстановленный) строевой авиаполк на МиГах.    

    #867691
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1609:42:02

      Вангую в следующем году новый (восстановленный) строевой авиаполк
      Новые МиГи идут в Армению.

      #867694
      • exhausted1987 exhausted1987
        23.12.1611:50:09

        Там же недавно подновляли старые самолёты. Почему тогда сразу не передали в Эребуни? Сдается мне, в Приволжском готовят летный состав для новой части.

        #867748
  • Нет аватара Neptus
    23.12.1610:38:29

    СМТ некрасивый самолёт, горбатый. Налепили конформные баки…

    #867720
    • exhausted1987 exhausted1987
      23.12.1611:52:04

      Позвольте не согласиться. Бак там один и весьма хорошо вписывается во внешний облик. С других ракурсов его вообще незаметно:

      #867749
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