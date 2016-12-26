ЦАГИ провел испытания модели самолета МС-21-300 на режиме реверса

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») прошли стендовые испытания модели самолета МС-21-300 на режиме реверса тяги двигателей PW-1400G. Испытания проведены по заказу ПАО «Корпорация «Иркут».

В условиях натурной аэродинамической трубы ЦАГИ был смоделирован режим посадки и торможения самолета на взлетно-посадочной полосе (ВПП) при включении реверса тяги двигателя. Цель испытаний — определение условий безопасной эксплуатации воздушного судна и оценка границ газодинамической устойчивости силовой установки при включении реверсивных устройств двигателей.

Для решения задачи была использована не имеющая аналогов в мире технология моделирования аэродинамики самолета и двигателя при торможении на ВПП, разработанная в ЦАГИ.

В результате испытаний были получены необходимые данные о влиянии реверса тяги двигателей на работу органов управления, на устойчивость и управляемость самолета, в том числе в случае отказов систем воздушного судна и двигателя при торможении на ВПП. Вместе с этим, были определены условия предотвращения заброса реверсных струй в воздухозаборник двигателя и предложены способы обеспечения устойчивой работы силовой установки на этом режиме.

«Разработанная в ЦАГИ методология испытаний с применением средств весовых и аэрометрических измерений, а также современных оптических и тепловизионных методов визуализации течений позволила детально изучить картину обтекания и характеристики воздушного судна в зависимости от режима работы двигателя и скорости пробега самолета на ВПП. Полученные данные об аэродинамике самолета на режиме реверса тяги двигателей будут использованы для подготовки первого вылета нового отечественного лайнера», — отметил начальник отделения аэродинамики силовых установок летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Александр Чевагин.