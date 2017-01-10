«Таганай»: ещё один малоизвестный российский автобренд

Издалека может показаться, что это машина производства белорусских МАЗ или МЗКТ. Но нет — по приближении становится понятно, что сходство поверхностное. Потому что эту штуку делают в Миассе, и называется она «Таганай».

Вообще в первую очередь миасская компания «Урал-Носта» занимается производством автофургонов и всевозможной спецтехники на шасси «Урал» и «КамАЗ». Это и подвижные бытовки, и передвижные лаборатории для ремонта трубопроводов, и агрегаты по ремонту станков-качалок, и даже локомобили на основе «Урал».

Но в 2014-м компания вышла на новый уровень, представив свой собственный автомобильный бренд «Таганай» и первую его модель — могучий седельный тягач «Таганай-683432 8×8». Машина разработана по техническому заданию «Газпрома» для бездорожья и суровых климатических условий, в общем — для России. 600-сильный дизель Caterpillar С-18 позволяет буксировать полуприцепы массой до 90 тонн.

Второй моделью стал передвижной пункт управления «Таганай-8778» уже с отечественным двигателем ЯМЗ-652 мощностью 412 л.с. Компания совершенно чётко взяла курс на создание собственного бренда по производству автомобилей повышенной проходимости и пока что всё идёт по плану (цитируя классику). Надо сказать, что «8×8» тоже в последний год переведен на ЯМЗ-652.

В общем, если Миасс будет продолжать работу (и если у него будет достаточно заказов), то нефтегазовая промышленность может постепенно пополняться машинами собственного производства.