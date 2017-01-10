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Производство

«Таганай»: ещё один малоизвестный российский автобренд

Издалека может показаться, что это машина производства белорусских МАЗ или МЗКТ. Но нет — по приближении становится понятно, что сходство поверхностное. Потому что эту штуку делают в Миассе, и называется она «Таганай».

Вообще в первую очередь миасская компания «Урал-Носта» занимается производством автофургонов и всевозможной спецтехники на шасси «Урал» и «КамАЗ». Это и подвижные бытовки, и передвижные лаборатории для ремонта трубопроводов, и агрегаты по ремонту станков-качалок, и даже локомобили на основе «Урал».

Но в 2014-м компания вышла на новый уровень, представив свой собственный автомобильный бренд «Таганай» и первую его модель — могучий седельный тягач «Таганай-683432 8×8». Машина разработана по техническому заданию «Газпрома» для бездорожья и суровых климатических условий, в общем — для России. 600-сильный дизель Caterpillar С-18 позволяет буксировать полуприцепы массой до 90 тонн.

Второй моделью стал передвижной пункт управления «Таганай-8778» уже с отечественным двигателем ЯМЗ-652 мощностью 412 л.с. Компания совершенно чётко взяла курс на создание собственного бренда по производству автомобилей повышенной проходимости и пока что всё идёт по плану (цитируя классику). Надо сказать, что «8×8» тоже в последний год переведен на ЯМЗ-652.

В общем, если Миасс будет продолжать работу (и если у него будет достаточно заказов), то нефтегазовая промышленность может постепенно пополняться машинами собственного производства.

http://www.popmech.ru/vehicles/312262-taganay-eshchye-odin-maloizvestnyy-rossiyskiy-avtobrend/

"Таганай", Миасс
  • Нет аватара Инженер2015
    10.01.1714:35:00

    дизель Caterpillar С-18

    здесь я расстроился

    .

    Надо сказать, что «8×8» тоже в последний год переведен на ЯМЗ-652

    а здесь обрадовался

    #873166
    • Крым Наш
      10.01.1721:12:40

      А кабина — привет из 80-х годов 20-го века. Старючая ивековская кабина. Неужели так сложно на опыте производства оной ещё с 90-х годов, невозможно было придумать что-то своё и более современное? Эта кабина для шоссейников, на бездорожье у этой кабины вырывает переднее крепление. Особенно на капотниках 1951-58.

      Отредактировано: Крым Наш~21:15 10.01.17
      #873357
      • Нет аватара ivania
        11.01.1700:15:09

        Разработка новых кабин для грузовиков — дорогое удовольствие, которое в современных условиях под силу лишь крупным автоконцернам. Благо у нас развивается Группа «ГАЗ» с Некстами (не войди в нее УралАЗ, Урал Некст так бы и не появился)

        #873435
  • Нет аватара Инженер2015
    10.01.1714:41:54

    Надо отметить что Минобороны заказывает у камаза только тягачи со старыми кабинами, скорее всего из-за высокого количества импортных деталей в новых кабинах (сам дизайн кабины собственно тоже от mercedes)

    .

    Желаю Таганай потеснить технику КАМАЗа в рядах минобороны,если Таганай и дальше будет активно развиватся на отечественной компонентой базе, и верить в свои собственные силы

    #873168
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      10.01.1714:49:15

      На счет кабины и в остальном — полностью солидарен

      Отредактировано: Ray D_MIX~14:49 10.01.17
      #873171
    • Нет аватара aleshka86
      10.01.1716:21:07

      камазовцы сказали, что разрабатывают собственную новую кабину.

      #873228
      • Нет аватара Иванушка
        10.01.1720:35:51

        aleshka86, Если это действительно так то это очень хорошо! Порабы России самой владеть технологией и совершенствоватся.

        #873343
      • Нет аватара Zemos
        11.01.1701:22:44

        На базе новой кабины Мерседеса. Сейчас строится завод по её изготовлению. Каркас будет мерседесовский (в смысле спроектирован и испытан, изготовление наше), а обшивка и внутрянку сами придумывают

        #873454
    • Макс Южный
      11.01.1701:34:57

      Так у «Таганая» тоже чужие кабины.

      #873462
  • Ray D_MIX Ray D_MIX
    10.01.1714:48:02

    К сожалению, Таганай пока производит только цистерны и спец.технику, седельный тягач — единичный случай

    #873170
  • Нет аватара Zemos
    10.01.1714:49:39

    По-моему это Урал тяжелой серии с доработками.

    А кабина — старая ивековская, которую делают в Миассе

    #873172
  • Нет аватара 1986
    10.01.1717:14:30

    Во второй модели фары-то не маловаты? Или это специально так делают?

    #873263
  • Наиль Тазетдинов Наиль Тазетдинов
    10.01.1718:49:38

    «Надо сказать, что «8×8» тоже в последний год переведен на ЯМЗ-652"

    То есть вместо дизеля на 600л.с. стали ставить дизель на 412л.с. Ну и где тут логика? Переход на отечественное — это хорошо конечно, но это точно не должно быть в убыток мощности дизеля!

    #873292
    • de_moore de_moore
      10.01.1720:26:51

      Может быть у этих двигателей при разной мощности крутящий момент сопоставим, эта более важная для тягача характеристика

      #873336
  • Нет аватара nabaldachnik
    10.01.1719:57:16

    Газпром вкладывается в разработку новой техники…

    #873319
    • Нет аватара ivania
      11.01.1700:07:21

      Лучше в новую технику, чем в футбольные клубы

      #873432
  • Нет аватара ivania
    11.01.1700:06:27

    Урал-Носта — дочка УралАЗа? Или они полностью самостоятельны?

    #873431
  • Нет аватара silicoid
    11.01.1701:33:24

    Сейчас ГАЗ/ПАЗ начал всем желающим продавать новое свое шасси, теперь любой может на это шасси навесить что угодно и сделать из него хоть автобус, хоть легкий грузовик, а можно и кемпер запилить.

    Идея, кстати, очень интересная и, думаю, перспективная. Продавать не только транспортное средство в сборе. но и платформу

    #873458
  • Нет аватара Советский
    11.01.1704:53:24

        Кабина,как на ТОНАРах вроде.

    #873482
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