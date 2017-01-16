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Российский внедорожник-багги

Изначально багги — это лёгкий мобильный внедорожник из рода сельхозтехники и квадроциклов. Отечественная компания из Петербурга довела свой багги до раллийных соревнований с топовыми производителями мира. Разработка велась совместно с профессиональными конструкторами 3 года. В итоге получился лёгкий, компактный и шустрый багги-спорткар, который носится по скалам, песку, болоту. В месяц компания выпускает десяток машин отлично подходящих для бесстрашных, но разумных гонщиков.


багги, автомобилестроение,
  • Нет аватара isya
    16.01.1719:29:58

    Интересно, а его можно выпустить в зимнем варианте, который шустро носится по снегу?

    Вообще для России лыжи зимой намного лучше колес, раньше ведь не зря были сани.

    А теперь непонятно даже, санный вариант хоть кто-нибудь где-нибудь выпускает или все делается только для пустыни с замашкой на экспорт?

    #875572
    • Dani Max Dani Max
      16.01.1720:27:25

      есть подобие снегоходного багги

      #875594
  • Нет аватара Yarhann
    16.01.1723:11:44

    у него двиг мотоциклетный чтоли судя по звуку. странно чего не от таза вкорячили — там покрайней мере ресурса хватит на несколько жизней этого багги. Просто масса как бы не маленькая 500 кг сухая, а с парой нормальных парней и ГСМ будет под 700 кг, а это уже вес зубилы кроссовой

    #875634
  • Нет аватара treins
    17.01.1700:17:30
  • Нет аватара treins
    17.01.1700:18:49
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    17.01.1705:17:22

    Хорошо выглядит, двигатель только китайский Odes.

    #875718
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