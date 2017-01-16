Российский внедорожник-багги

Изначально багги — это лёгкий мобильный внедорожник из рода сельхозтехники и квадроциклов. Отечественная компания из Петербурга довела свой багги до раллийных соревнований с топовыми производителями мира. Разработка велась совместно с профессиональными конструкторами 3 года. В итоге получился лёгкий, компактный и шустрый багги-спорткар, который носится по скалам, песку, болоту. В месяц компания выпускает десяток машин отлично подходящих для бесстрашных, но разумных гонщиков.