Сдан в эксплуатацию административно-бытовой корпус одного из цехов Салаватского химического завода

Административно-бытовой корпус цеха № 30 Салаватского химического завода (Республика Башкортостан) сдало в эксплуатацию Главное управление специального строительства по территории Урала. Акты приёма в эксплуатацию корпуса подписаны.

В соответствии с долгосрочной программой развития предприятия до 2022 года Уральский главк продолжает реконструкцию Салаватского химического завода. Всего работы ведутся на десяти объектах с участием двухсот специалистов Главного управления специального строительства по территории Урала.

Наиболее крупным из строящихся объектов является основной производственный корпус цеха № 30. Необходимо отметить, что строительно-монтажные работы ведутся одновременно с монтажом крупногабаритного технологического оборудования, которое невозможно установить в уже готовое здание. Поэтому процесс разделён на несколько этапов и предусматривает чёткую координацию действий между всеми участниками проекта: заказчиком, поставщиками и подрядчиками.