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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня, в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95123 и регистрацией 97013 предположительно предназначен для авиакомпании CityJet. Это уже 120-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

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  • Скриншот 2017-02-02 16.28.13.jpg

Даты первых полётов за 2017 год:

01. 95122 18.01.17

02. 95123 02.02.17

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 9511131.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 9511703.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 9510418.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 9511907.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 9510530.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 9512016.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 9510911.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 9512127.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 9511227.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |


Ssj-100, Suhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС,
  • 1
    Нет аватара vlTepes
    02.02.1710:17:11

    Так 122 не вчера первый раз взлетел?Проморгали выходит первый полет.

    Пока получается темп 2 борта в месяц. Глядишь сделают штук 25.

    #881065
    • 10
      Akimich Akimich
      02.02.1710:19:47

      Если спрос будет, то и 35 сделать можно. Проблемы в сбыте, поэтому и выпуск упал, 37 в 2013 делали.

      #881067
    • 4
      Нет аватара Don
      02.02.1711:18:55

      Так можно было бы считать хотя бы при 5 — 10 самолётах в месяц. В рекордном 2014 январь — февраль подняли только 3, а в итоге получилось 36.

      #881084
  • 0
    Нет аватара Don
    02.02.1711:10:55

    А что у 122 с датой первого полёта? На портале указано февраль.

    #881080
  • 8
    Сергей Котенко Сергей Котенко
    02.02.1711:24:19

    Начали побыстрее чем в прошлом году. Хорошо!

    #881087
  • 2
    чебурашка1974 чебурашка1974
    02.02.1712:05:20

                

    #881107
  • 5
    A. Tarasov A. Tarasov
    02.02.1712:51:33

    Даты первых полётов за 2015 год:

    1. 95085 14.01.15 _ 5. 95087 27.02.15 _ 09. 95090 24.07.15 _ 13. 95093 22.10.15_ 17. 95102 11.12.15

    2. 95088 21.01.15 _ 6. 95091 10.04.15 _ 10. 95098 29.07.15 _ 14. 95099 05.11.15_ 18. 95095 15.12.15

    3. 95086 14.02.15 _ 7. 95094 15.04.15 _ 11. 95100 15.09.15 _ 15. 95101 10.11.15

    4. 95089 18.02.15 _ 8. 95092 23.04.15 _ 12. 95097 08.10.15 _ 16. 95103 01.12.15

    #881124
  • 5
    A. Tarasov A. Tarasov
    02.02.1712:55:44

    Даты первых полётов за 2014 год

    1. 95044 24.01.14_ 10. 95060 25.04.14_ 19. 95054 17.07.14_ 28. 95074 23.10.14

    2. 95050 07.02.14_ 11. 95049 19.05.14_ 20. 95068 29.07.14_ 29. 95082 15.11.14

    3. 95047 19.02.14_ 12. 95061 26.05.14_ 21. 95070 05.08.14_ 30. 95083 21.11.14

    4. 95051 05.03.14_ 13. 95062 07.06.14_ 22. 95069 17.08.14_ 31. 95084 27.11.14

    5. 95057 10.03.14_ 14. 95063 15.06.14_ 23. 95071 29.08.14_ 32. 95081 08.12.14

    6. 95052 19.03.14_ 15. 95064 23.06.14_ 24. 95073 20.09.14_ 33. 95078 16.12.14

    7. 95058 31.03.14_ 16. 95065 10.07.14_ 25. 95076 30.09.14_ 34. 95080 21.12.14

    8. 95053 08.04.14_ 17. 95066 17.07.14_ 26. 95077 10.10.14_ 35. 95072 25.12.14

    9. 95059 17.04.14_ 18. 95067 24.07.14_ 27. 95079 10.10.14

    #881128
  • 5
    A. Tarasov A. Tarasov
    02.02.1712:57:12

    Даты первых полётов за 2013 год:

    1. 95032 12.02.13 _ 07. 95036 20.06.13 _ 13. 95037 26.09.13 _ 19. 95043 01.12.13

    2. 95025 22.02.13 _ 08. 95009 29.06.13 _ 14. 95038 06.10.13 _ 20. 95055 09.12.13

    3. 95028 24.03.13 _ 09. 95029 02.07.13 _ 15. 95039 18.10.13 _ 21. 95056 14.12.13

    4. 95027 27.04.13 _ 10. 95033 09.08.13 _ 16. 95040 02.11.13 _ 22. 95045 22.12.13

    5. 95030 20.05.13 _ 11. 95034 28.08.13 _ 17. 95042 12.11.13 _ 23. 95046 28.12.13

    6. 95031 03.06.13 _ 12. 95035 15.09.13 _ 18. 95041 21.11.13 _ 24. 95048 30.12.13

    #881129
  • 24
    Нет аватара Русь
    02.02.1713:20:41

    Отлично) также ждём первый полет мс-21, ил-112 в этом году)

    #881141
  • 3
    Е.Юрий Е.Юрий
    03.02.1704:53:28

       В Добрый час! В Добрый путь!

    #881471
  • 2
    Нет аватара Toplevel
    03.02.1714:18:33

          

    этого не может быть, это наверное фейк

    #881594
  • 0
    Samboris Samboris
    03.02.1717:17:34

       

    #881640
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