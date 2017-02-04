Работа солнечной электростанции в России зимой
Как зимой работают солнечные электростанции? Несмотря на короткий световой день и снег, элементы вырабатывают достаточное количество электроэнергии. В конце 2016 года в Кюургазинском районе республики была введена в эксплуатацию третья очередь Бугульчанской СЭС. Сколько домов сможет обеспечить новая электростанция?
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