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Работа солнечной электростанции в России зимой

Как зимой работают солнечные электростанции? Несмотря на короткий световой день и снег, элементы вырабатывают достаточное количество электроэнергии. В конце 2016 года в Кюургазинском районе республики была введена в эксплуатацию третья очередь Бугульчанской СЭС. Сколько домов сможет обеспечить новая электростанция?


солнечная электростанция, альтернативная энергия,
  • Нет аватара Neptus
    04.02.1718:03:59

    Засыпанная снегом, солнечная электростанция, за бешеные деньги.

    Идиотизм!!!

    #881925
    • Нет аватара treins
      04.02.1718:23:03

      Солнца там хватает

      Отредактировано: treins~18:23 04.02.17
      #881927
      • Dima Lg Dima Lg
        05.02.1701:57:43

        Важна не только продолжительность солнечного дня. Но и облачность.

        Это хорошо видно на репортаже. Снимают то днём. А на половине панелей снег лежит и ни чего не тает.

        Количество осадков в регионе очень важно для этой темы.

        #882056
    • Флай Серфер Флай Серфер
      04.02.1721:21:16

      Тепловая электростанция за бешеные деньги, постоянно требует топлива забешенные деньги -идиотизм !     Уважаемый, все стоит денег. ВИЭ в зап. Европе уже дешевле чем традиционные, если считать жизненный цикл электростанции ( где-то 30 лет). Стоимость ВИЭ бросается в глаза, потому что первоначальная инвестиция большая, зато потом не надо тратить на топливо. Что в России забывают (т.к.на топливе много чего завязано    )

      По поводу станции — приятно удивлен установочной мощностью проекта.Совет: сейчас приходят к тому, что не обязательно устанавливать панели с оптимальным углом к солнцу, а ставят так, чтобы выработка в утренние и вечерние часы была максимальной. Приетом в целом кол-во киловатт часов может уменьшиться, зато сеть поддерживается для покрытия пиковых нагрузок утром и вечером.

      Отредактировано: Флай Серфер~21:23 04.02.17
      #881982
      • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
        04.02.1722:13:25

        Прям АЭ (ибо ВИЭ не совсем о том) в европах дешевле традиционных источников? Можно пруф? Или субсидирование это так, от нечего делать? А по данному проекту можно экономический расчёт увидеть с себестоимостью и сроком окупаемости?

        #881991
        • Флай Серфер Флай Серфер
          05.02.1702:07:30

          Пруф: about.bnef.com/blog/wind-solar-boost-cost-competitiveness-versus-fossil-fuels/

          От себя добавлю: по АЭ надо учитывать стоимость утилизации ядерных отходов, которую в стоимость выработки АЭ не включают, и за которую в России на сколько знаю платит государство,т.е. потребители.

          Стоиимось выработки из ВИЭ очень сильно зависит от места, поэтому сложно обобщать.

          Субсидий с этого года для ВИЭ в главный странах ЕС нет (по не главным не знаю), ввели систему аукционов на оптовом рынке электроэнергии. Субсидии были да, нужны были, чтобы помочь молодой отрасли. На заре АЭ за неё полностью (в том числе за разработку технологии) платило государство, т. е. налогоплательщики.

          По этому проекту цифры думаю можно найти у коллегии, которая выдаёт разрешения на строительство ВИЭ. Может они публикуют, не знаю. Но если дали разрешение, значит проект прибыльный.

          Отредактировано: Флай Серфер~02:43 05.02.17
          #882058
          • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
            05.02.1710:32:03

            Отлично! И что там в статье? Снизилась стоимость электроэнергии ветра и солнца. И ерунда, что эта энергия стоит дороже, чем мы платим за неэффективную с эффективными менеджерами… А где так сказано, что эта честная себестоимость? Смотрим дальше — растёт стоимость традиционных видов энергии: из нефти, газа, угля… Как так? В 15-м году стоимость энергоносителей была ниже плинтуса? А, так может растёт стоимость из-за налогов и сборов? Ну, например, за СО2?

            #882111
      • Павел П Павел П
        05.02.1701:05:16

        Существует только один случай в истории (могу конечно ошибаться) когда солнечная электроэнергия была заявлена со стоимостью меньшей чем генерация на газе (разница была в пару центов). Это было в Чили и главная фишка там была что в условиях контракта было условие прокладки сетей (несколько тысяч км) от самой станции до подходящей точки подключения    .

        а ставят так, чтобы выработка в утренние и вечерние часы была максимальной

        извините, но это бред, пиковая выработка это район полдня, утром вам дулю и вечером тоже.

        Европа в силу своей скученности и правду очень страдает от загрязнений и вынужденна идти на убыточные формы генерации. В России в основном таких проблем нет. Пример невостребованности подобных проектов у нас может служить история со Сбербанком, который вложил деньги в солнечное поле в Крыму и продать его теперь за те же тугрики не может.

        Отредактировано: Павел П~01:17 05.02.17
        #882037
        • Флай Серфер Флай Серфер
          05.02.1701:31:45

          Прежде чем наывать что-то бредом, прочитайте сначала внимательно комментарий, особенно если вы судя по всему в теме не разбираетесь.

          Солнечная панель вырабатывает электричество срау как на нее попадают фотоны, поэтому при дневном свете даже утром и вечером, когда светит солнце и панель может также принимать отраженный свет (к стати в данном случае от снега свет хорошо отражается) панель будет вырабатывать электроэнергию. Ещё раз объясняю панель вырабатывает максимум при оптимальном угле ориентации на солнце. Но в сужете шла речь о том что максимум нагрузки в электросети утром и вечером эта станция покрывать не может, т.к. ее максимум выработки прихотиться на полдень (что логично тк панели стоят на оптимальный угол). Но в мире сейчас приходят к тому, ч о панели надо ставить так, чтобы Макс выработки станции приходился на утро и вечер, т. е.под таким углом, чтобы в это время панели были направлены перпендикулярно к световому потоку. Т. е.речь идет о покрытии пиковой нагрузки в электросети, т.к. станция напрямую подключена к сети без хранилища энергии.

          Отредактировано: Флай Серфер~02:38 05.02.17
          #882051
          • Павел П Павел П
            05.02.1702:14:15

            Для примера рассмотрим систему установленной мощностью 1 кВт, два мартовских дня — с частичной облачностью и полностью ясным небом:

            Если вы хотите ориентировать часть панелей на восход, а часть на закат это бред в двойне ибо потери будут наверное под 90% возможного выхода при нормальном положении.

            Отредактировано: Павел П~02:19 05.02.17
            #882061
            • Флай Серфер Флай Серфер
              05.02.1703:11:14

              Павел, вы столько раз говорите слово бред, что начинаете терять концентрацию.

              Ещё раз концентрируемся на задаче — покрыть пиковую нагрузку. Для того, чтобы её покрыть нужно обеспечить ёмкость генерации. Система при этом может не быть на пике производительности, т. е. проблему можно решить объёмом. Это не будет оптимальное решение, но требование сетевого оператора вы выполните.

              Я видел про это статью в бумажном варианте по моему repower, поэтому ссылку с графиками не могу прислать.

              Это хорошо, что вы нашли график. Это видимо выработка панели с оптимальным углом установки (на солнце в зените)? Теперь понимаете, почему он показывает такие данные? Вам нужны замеры с пиранометра под разными углами. Кроме того, всё зависит от конкретного места. В Египте в 9 утра у вас уже будет серьёзная выработка с панели. С какого места график?

              Важно понять, когда речь идёт о ВИЭ вам не всегда нужен макс. КПД, т.к. у вас нет топлива и источник первичной энергии «бесплатный».

              #882078
              • Павел П Павел П
                05.02.1703:35:26

                Вы похоже сильно богатый. Денег считать не хотите. Из-за двух часов в пиковую нагрузку вы хотите убить 7 часов нормальной генерации. При том что себестоимость такой энергии и так не конкурентная без дотаций. Это чисто золотая она получится, такая энергия.

                И давайте уж нормальные аргументы, а на «по моему это было там…».

                И если бы я был на вашем месте и так же упёрся я бы ещё про позиционер идею толкать начал. А что всё время оптимальный угол     и запитать моторы от панелей можно, вообще песня    

                #882081
  • Елена Сярдина Елена Сярдина
    04.02.1723:30:38

    Знатоки, скажите мне лучше вот что.

    На производство этой световой панели вместе с сопутствующими элементами энергии уходит меньше, чем вся энергия, которую она выработает за срок службы.

    Не знаю актуальной информации. Лет 10-12 назад говорили, что такая панель просто большая батарейка.

    #882014
    • megajob megajob
      05.02.1701:05:42

      Помимо чудовищных энергозатрат, там еще большая подляна с токсичностью    . «Отходы» да и само сырье и «рабочая среда» по токсичности превосходят все мысленные и не мыслимые виды химического оружия. Жить рядом с таким заводом — пострашнее чем на реальной пороховой бочке. Собственно поэтому и вывели большинство производство солнечной энергетики в Китай. Там успешно наплевали на экологию и засирают свою землю как ни какой враг.     Просто поверьте, я знаю о чем пишу. Вообще то России значительно технологичнее и выгоднее развивать атомную энергетику!     Мы являемся неоспоримым лидером по производству ядерного топлива, да и успехи в малых АЭС очень перспективные. Нет конечно рай из Фалаут 4 нам не светит        в каждый автомобильчик по ядерной батарейке мы с вами точно не доживем, но вот для таких «небольших» городов мини-АЭС самое то.

      Отредактировано: megajob~01:06 05.02.17
      #882038
      • Флай Серфер Флай Серфер
        05.02.1702:21:54

        «Просто поверьте… я дочь офицера из Крыма"

        Если говорить про пороховую бочку, то я например не хочу жить рядом с АЭС. Они конечно же супер-гипер безопасны     Мой друг занимается разработкой АЭС. Я как-то спросил, стал бы он кушать рыбку из бассейна охлаждения. Ответить он затруднился. Насчёт рыбки можно ещё у японцев уточнить.

        Вы правы, что производство солнечных панелей вредное, надо следить за технологией производства. Производство ядерного топлива и особенно его утилизация дело видимо безвредное.

        Отредактировано: Флай Серфер~02:34 05.02.17
        #882065
        • Нет аватара ser56
          05.02.1702:48:54

          если не секрет, что может быть опасного в рыбе в бассейне охлаждения? изотопы через теплообменник не передаются… а если у вас клиническая радиофобия, то это к психиатру…   

          #882071
        • megajob megajob
          05.02.1707:57:35

          Вам ниже уже написали что думают про ваши знания об АЭС          

          Я живу «под» АЭС более 40 лет. Да да я «своими глазами» видел СССР     У меня не три глаза и не шесть рук    . Такие шикарные, в плане экологии, как у нас вы еще утомитесь искать по стране! Питерские к нам летом прям стадами прут, как леминги    . Кстати что вы имели под бассейном охлаждения, вообще то это «бассейн выдержки»!! И в нем не то что не может быть рыбы, там вообще не может юыть ничего живого и не от радиации, а от того что туда только чистейшую воду наливают. Ха вы во Хранции были, ну или хотя бы слышали об такой стране? Так вот — они 80% лепистричества вырабатывают на АЭС! И что то не слышно что бы они вымерли.

          Давайте подойдем к вопросу здраво: человечество все больше и больше в численности, с каждым годом растет энергозатратность на каждого человек, ну то есть ВСЕ что мы пользуем так или иначе добыто/переработанно/сохранено/продано нам с использованием энергии! И никакие танцы с бубнами в плане энергосбережения тут ничего не изменят. В одном месте экономим в другом нещадно наращиваем расходы.     Теперь посчитаем источники «энергии»: ГЭС — практически исчерпали потенциал роста (все что можно запрудили), всякая «зеленая» дурь — ничтожно мала в проценте от мировой энергетики и тут не видать никаких прорывов с момента начала использования, нефте/газ — не от хорошей жизни мерикосы и весь мир ринулся «сланцевать» то что еще лет 40 назад считалось убыточно неизвлекаемым! Остается только — АЭС     собственно что США, что Китай озвучили планы по чудовищному наращиванию количества АЭС,     Так что — альтернативы никакой, про термояд говорить не будем ибо они «колом стоят» уже черти сколько и подозрительно затихла инфа про них.

          Отредактировано: megajob~07:58 05.02.17
          #882102
      • Елена Сярдина Елена Сярдина
        05.02.1714:32:22

        Я ценю ваш сарказм, но вы не поняли моего вопроса и выглядит ваше излияние достаточно забавно в этом свете.

        Отредактировано: Елена Сярдина~16:18 05.02.17
        #882118
    • Нет аватара Cinik
      05.02.1701:12:05

      В подобных случаях «просто большая батарейка» вполне оправдана, так как проблема в линиях электропередачи.

      #882041
      • Елена Сярдина Елена Сярдина
        05.02.1714:33:40

        Я с вами согласна. Вопрос был в другом это Батарейка или всё-таки это ПРОИЗВОДСТВО?

        #882120
        • Нет аватара Cinik
          05.02.1716:03:46

          Это производство высокотехнологичной продукции. Которое должно быть в стране, вне зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

          А если вы о производстве электроэнергии, то вам же честно признались, что солнечная генерация в общей массе составляет какие-то тысячные доли. Так что это делается пока не ради повышения общенациональной выработки. А только там, где это экономически и/или экологически оправдано.

          Ну, а потом видно будет. Пока что важно накопить опыт эксплуатации. Например, насколько нужно или не нужно счищать выпавший на панели снег.

          #882136
    • Павел П Павел П
      05.02.1701:15:33

      Производство панелей дело довольно дорогое и грязное. Но не это самое главное. Проблема в том что электричество вырабатывается не тогда когда нужно, а строго в определённое время. Пиковые нагрузки потребления это вечер потом утро, выработка электричества это полдень. Вот и получается что нужно строить производство с потреблением в светлое время суток. Можно запасать. Как запасать? Строят высотное водохранилище и ставят гидротурбины. Днём за счёт выработанной электроэнергии туда закачивают воду, в момент максимальных нагрузок начинают спускать и вырабатывать электричество уже гидростанцией. Дорого, сложно, громоздко.

      #882044
      • Флай Серфер Флай Серфер
        05.02.1702:31:17

        Уважаемый Павел, помимо гидрохранилища существуют ещё порядка 7 технологий хранения энергии, это только то, что я могу вспомнить. Но в основном, хранилище вам не надо, если вы подключены к т.н. сильной сети. Если вы на острове или строите автономную систему, тогда да.

        Современный сети (не в РФ) имеют прогноз на основе метеоданных, когда они будут получать мощность из ВЭИ, и на основе этого подключают или отключают генерацию из других источников, таким образом значительно экономя топливо. В Дании например, недавно был случай, когда 100% потребления было покрыто за счёт ветроэнергетики, когда пришёл штормовой ветер.

        Отредактировано: Флай Серфер~02:32 05.02.17
        #882067
        • Павел П Павел П
          05.02.1703:39:31

          В Дании например, недавно был случай, когда 100% потребления было покрыто за счёт ветроэнергетики, когда пришёл штормовой ветер.

          Можете пояснить куда делась генерация традиционных источников при такой перегрузке сети?

          #882082
          • Byvalnyi Byvalnyi
            05.02.1719:56:58

            пояснить куда делась генерация

            Фотоэнергетика — это раскрученное явление из того же ряда, как:

            — птичий и крокодиловый грипп,

            — озоновые дыры,

            — парниковый эффект,

            — полет на марс в один конец,

            — супервулкан в США,

            — планета нибиру и проч.

            Есть люди, которым надо что-то писать. Есть люди, которые на этой писанине делают бабло. Вторые платят первым. Лапша всем на уши.

            Всем, кто верит во всемогущество электричества от солнца, я всегда предлагаю посмотреть как работает рядовая электропечь для выплавки стали.

            В крышке печи три графитных стержня диаметром 150 см, под крышкой между ними дуга, текут токи миллионы ампер, температура 3000 град, дрожит земля и вся печка вибрирует. А если на солнышко найдет тучка, вся сталь застынет    

            #882196
          • Нет аватара молодой хват
            05.02.1720:54:48

            При работающих рыночных механизмах все просто- за за ненужную сети энергию поставщик за поставку платит штраф и работает в минус. Остаётся экспорт и и снижение мощности до минимально допустимой.

            #882214
            • Павел П Павел П
              06.02.1703:00:35

              Ой как у вас всё запущено…

              Немного объясню. Турбинами на ТЭС или АС маневрировать выход нельзя. Турбина всегда работает на номинальном режиме. Если идёт изменение это по сути ЧП. Под эту генерацию строят всю доступную сеть. Если пропадает нагрузка это ЧП, если пропадает генерация это ЧП. Про блэкаут наверное слышали так вот это то самое про что я пишу. Электричество это энергия и она никуда просто так не девается. Возможно можно баловаться на ГЭС закрывая потоки на турбины, но боюсь хозяева на такие выкрутасы не пойдут и пошлют экспериментаторов лесом по секс маршруту.

              Для примера: украинские радикалы когда опоры на Крым рванули у них самих сеть почти рухнула потому что нагрузка пропала.

              Поэтому тут вариантов использования несколько, но почти все не основные, а вспомогательные. Невозможность генерации другими способами. Локальное использование под какую то специфическую нагрузку. В районах не допускающих загрязнения.

              #882337
    • Флай Серфер Флай Серфер
      05.02.1702:11:51

      Я что-то не смог распознать сути вопроса в комментарии Елены, хотя он начинается с вопроса     То, что было 12 лет назад это уже история.

      Отредактировано: Флай Серфер~02:23 05.02.17
      #882060
      • Елена Сярдина Елена Сярдина
        05.02.1714:29:18

        Похоже СУТЬ не уловили не только вы, без обид. А не спрашивала про стоимость производства, не спрашивала про вредность производства и т.п.

        Мне хотелось узнать, это устройство ПРОИЗВОДСТВА энергии или БАТАРЕЙКА, для заряжении которой потребуется БОЛЬШЕ энергии, чем она ОТДАСТ!

        Перешагнули мы этот порог, 100% отдачи, в таких устройствах или нет и насколько перешагнули? Это производство или перераспределение энергии?

        #882117
        • Нет аватара молодой хват
          05.02.1719:29:09

          Естественно производство.

          Сейчас батареи в опте идут по 0,40 доллара за ватт. И даже если всю ее цену принять на стоимость электроэнергии ( что не реально), а тариф на производство электроэнергии опять же взять нереально низкий 0,02 за кВт\ч(возьмем оптовую стоимость электроэнергии в России без услуг по передачи ее) -- В общем панеле в один ватт надо выработать 20 кВт электроэнергии. В московской области это займет 20 лет в самом худшем варианте.

          Это скажем так нереальный вариант с максимально несправедливыми расчетами в отношение солнечных панелей.

          Реальность сейчас немного другая — на примере Индии:

          Итак, возведенная возле города Kamuti меньше чем за год (журналисты пишут, что на этапе строительства в пике было задействовано 8500 человек, устанавливавших по 11 мегаватт в день — кстати в этом преимущество больших СЭС, их можно очень сильно распараллеливать в строительстве) Kamuti Solar Power (далее — KSP) обошлась всего в 4450 кроров рупий, или ~680 миллионов долларов в более привычных единицах. При этом станция включает в себя 2,5 миллиона китайских модулей солнечных батарей, 576 стринг-инверторов, 154 трансформатора (число не бьется, видимо посчитаны как промежуточные трансформаторы на стринг-инверторах, так и на подстанциях, связывающих СЭС с энергосистемой), 6000 км кабелей, 230000 конструкций, включающих ~30000 тонн оцинкованной стали. СЭС связана с энергосистемой 5 подстанциями: 3 на 110 кВ и 2 на 230 кВ. Поставщик электрооборудования — ABB.

          Владельцы СЭС имеют контракт с энергосетью штата Tamil Nadu на 25 лет по выкупу электроэнергии с электростанции по 7.01 рупий за кВт*ч или по 115 долларов за МВт*ч. Однако в отличии от американских мегаСЭС, для которых подобная цена убыточна или на грани рентабельности (при ставке кредита за 3-4% и сроке окупаемости 20 лет), KSP за такие деньги превращается в бизнес сравнимый с продажей наркотиков. Можно ожидать, что КИУМ электростанции составит порядка 0,25, годовая выработка ~1,4 миллиона МВт*ч, принося ~170 млн долларов дохода, а расходы на обслуживание не привысят 10 млн долларов (в США расходы на МВт установленной мощности СЭС составляют 16 долларов в год, думается, что в Индии эта сумма будет меньше). Таким образом, даже при 10% стоимости кредита проект окупится на 6 году службы. и дальше будет приносить массу денег. При кредите 7% - на пятом.

          #882184
          • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
            05.02.1721:51:36

            Да, реальность она такая… 115 баксов за МВТч, при условии, что стоимость электроэнергии в Индии 75-100 баксов за МВТч. Только…упс, это конечная стоимость, а 115 — только генерации. Попил госбабла зачётный. Собственно, везде так эта АЭ и живёт. Такой вот безрисковый бизнес: когда у тебя гарантированно выкупают производимый продукт на твоих условиях) Правда, платит всегда за это налогоплательщик.

            #882237
            • John Smith John Smith
              06.02.1713:45:33

              Правда, платит всегда за это налогоплательщик.

              Не налогоплательщик, а потребитель электроэнергии. И не нужно считать «по среднему». В труднодоступных регионах, где электричество вырабатывают дизельгенераторы, а дизтопливо вертолетами доставляют, СЭС вполне себе достойная альтернатива.

              В остальном, производство подобной продукции, как и научные изыскания в этой области, нам жизненно необходимы. Даже если вся эта электроэнергия будет поступать в общую сеть, на ее общей цене это практически не отразится, ибо вклад ее в эту цену, менее 1 процента…

              #882479
    • Василий Уткин Василий Уткин
      05.02.1714:23:55

      Елена, сама по себе панель — вещь бесполезная. Для работы станции нужны преобразователь DC\AC и очень важны — аккумуляторы которые собирают выработанную лишнюю энергию и отдадут её в вечернее и утреннее время, когда солнце ещё слабое.

      Все эти вещи, кроме стоимости, ещё имеют ограниченный ресурс, а их производство требует затрат энергии и очистку токсичных стоков.

      Поэтому при сравнении стоимости энергии ТЭС, АЭС с солнечными, эти нюансы всегда опускают, и выделяют их «экологичность».

      #882116
  • Нет аватара treins
    05.02.1702:05:49
    • John Smith John Smith
      06.02.1714:05:12

      Аудитория РБК — известна и предсказуема… 70% «нет, не удастся создать новую отрасль». «Мы ничего не производим», «мы ничего не можем», «пора валить»…

      #882487
  • Людмила Сахарова Людмила Сахарова
    05.02.1705:47:15

    надо было ещё придумать как в машине: ёмкость с незамерзайкой и «дворники», снег счищать.

    Отредактировано: Людмила Сахарова~05:49 05.02.17
    #882090
    • Нет аватара Rash
      05.02.1717:08:04

      надо было ещё придумать как в машине: ёмкость с незамерзайкой и «дворники», снег счищать.

      А вырабатываемой электроэнергии на это хватит?   

      #882153
  • Wthfck Wthfck Wthfck Wthfck
    05.02.1706:10:39

    У меня есть идея.Распределить и замкнуть сетью все солнечные станции по окружности земли.Таким образом солнечная энергетика станет самодостаточной.

    Отредактировано: Wthfck Wthfck~06:11 05.02.17
    #882092
    • megajob megajob
      05.02.1708:03:49

         

      Уважаемый поучите физику и узнаете что лепистричество по проводам, это не вода по трубам, оно — «усыхает» и «протекает» так что хде сильно потребляют = там и строят мощности. Условно из Калиненграда вы в Хабаровск фиг липестричество дотяните    . Вообще единая сеть в России наисложнейшая система, но даже при наличии такого монстра вон целые города (как Москва) бывают выпадают в «темноту».

      #882103
  • Павел П Павел П
    05.02.1719:40:32

    Единственное применение подобных систем лично я вижу в очень южных (экваториальных) странах имеющих проблемы с пресной водой и имеющих выход к морям и океанам, питание опреснительных комплексов, всё остальное это пока баловство.

    #882187
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