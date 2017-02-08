На московском заводе «Салют» реконструирован цех сборки электронных модулей

Научно-производственное предприятие «Салют», входящее в состав концерна «Моринформсистема-Агат», является крупнейшим производителем современных радиолокационных станций (РЛС) и систем обработки информации для ВМФ России. Предприятие расположено на востоке Москвы. Сейчас там трудятся 1260 человек.

В 2016 году здесь выпустили продукцию на 2,1 млрд рублей и инвестировало в производство 2,8 млрд рублей. В частности, в цехе сборки электронных модулей недавно завершилась модернизация. Объём инвестиций в 2017-2019 годах составит 3,9 млрд рублей.

История завода «Салют» началась в 1942 году. Тогда он выпускал корпуса для мин заграждения и пороховые камеры для реактивных снарядов легендарной «катюши». В 1944 году там начали производить радиолокационные станции, системы наблюдения и управления стрельбой корабельной артиллерии. Были изготовлены РЛС типа «Пегматит», «Редан», «Вымпел», «Гюйс», «Якорь», «Риф», «Ангара», «Фут-Н».

В 1950-х годах конструкторское бюро «Салюта» приступило к самостоятельной разработке сложных РЛС. В это время были созданы станции «Кактус», «Рубка», «Киль», «Кливер» и другие. В 1960-х годах завод принял участие и в космических программах. В серийный выпуск были запущены бортовая аппаратура «Астра», «Север» и наземная станция «Подснежник» для обеспечения работ космических аппаратов на старте, активном участке и орбите. Во второй половине 1960-х была создана первая трёхкоординатная РЛС «Восход».

В числе последних разработок конструкторского бюро «Салют» — РЛС дальнего обнаружения семейства «Подберёзовик» и многофункциональные помехозащищённые РЛС семейства «Фрегат».

Сейчас большинство надводных кораблей ВМФ России, в том числе тяжёлые крейсеры «Адмирал Кузнецов», «Пётр Великий», «Адмирал Нахимов» и «Москва», используют оборудование, изготовленное специалистами «Салюта». Его также поставляют на экспорт в Индию.

Кроме того, завод выпускает гражданскую продукцию — офисные, промышленные и уличные светодиодные светильники. В перспективе на территории «Салюта» планируется создать полноценный индустриальный парк, в котором будут размещены конструкторское бюро «Аметист» и завод «Топаз». Это позволит сформировать единую мощную технологическую базу.