Инновационные продукты резидентов ОЭЗ «Дубна» для практической медицины

Четыре резидента ОЭЗ «Дубна» представляют новейшую медицинскую продукцию и оборудование на выставке «Здравоохранение 2017», которая в настоящее время проходит в ЦВК «Экспоцентр».

Инновационная продукция, которую резиденты ОЭЗ «Дубна» представляют на выставке «Здравоохранение 2017», как всегда, становится заметным событием для ее участников. На ведущей площадке России, традиционно разместившейся в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», на этот раз свои разработки, медицинские изделия и оборудование демонстрируют компании «Аркрэй», «ВестМедГрупп», «Нордавинд» и «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ».

Выставка проходит в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения», в котором участвуют передовые отечественные производители и те, кому необходима новейшая продукция в сфере медицины и фармацевтики. Для резидентов ОЭЗ «Дубна» эта площадка имеет большое значение — экспозиция способствует продвижению инновационных продуктов для практической медицины, именно здесь компании могут проанализировать и реальные запросы рынка.

— Большую часть аудитории этого форума составляет профессиональное медицинское сообщество, поэтому здесь вполне реально найти новых заказчиков и партнеров, — говорит генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. - Мы представляем на выставке защитный бокс, систему палатной связи, а также различные варианты исполнений настенных клапанных систем медицинского газоснабжения с наиболее востребованными комплектующими.

Напомним, что защитный бокс транспортировки инфицированных больных заинтересовал во время визита в ОЭЗ «Дубна» в июле этого года министра здравоохранения России Веронику Скворцову. Он представляет собой мобильное средство, позволяющее производить транспортировку лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями, или пациентов, подвергшихся поражению микробиологическими веществами. Транспортный изолятор способен работать в режимах как отрицательного, так и положительного давления, что, в одном случае, позволяет минимизировать риск проникновения и распространения инфекции от зараженного пациента в окружающую среду, в другом — обезопасить пациента от инфекций внешней среды.

На стенде компании «АРКРЭЙ» представлены высокоточные приборы для диагностики сахарного диабета. Серия «ГЛЮКОКАРД» имеет массу преимуществ по сравнению с аналогами, а технология «Без кодирования» или «Автоматическое кодирование» — прямой показатель качества высокотехнологичного производства, когда любая тест-полоска от любой партии подходит к любому прибору. Благодаря внедрению новых технологий, а также японской системы «5S», резидент ОЭЗ «Дубна» постоянно совершенствует производство, отслеживает новейшие требования для соответствия современному уровню качества.

О кардиофлешке для мониторинга работы сердца, которая позволяет с помощью мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако» получить точные данные, отправить их кардиологу и быстро получить его мнение о состоянии сердечнососудистой системы разработки Группы компаний «Нордавинд» мы рассказываем довольно часто. Аппарат пользуется огромным спросом. Так, например, в ноябре кардиофлешка была представлена на Международном медицинском форуме-выставке MEDICA в Дюссельдорфе. По итогам мероприятия было заключено три дистрибьюторских соглашения по поставкам в Германию, Индонезию и Индию. Тем не менее, резидент «Нордавинд-Дубна» не упускает возможности стать и участником ежегодной выставки «Здравоохранение».

А вот компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» на выставке всего второй раз, но продукция резидента пользуется большим вниманием. 30 ноября резидент ввел в эксплуатацию новое предприятие по выпуску одноразовых медицинских изделий. На стенде компании можно ознакомиться с ассортиментом первой очереди производства, а именно — со шприцами инъекционными трехкомпонетными однократного применения, а также узнать о преимуществах высококачественной продукции.

В рамках Недели здравоохранения в Экспоцентре будет еще немало мероприятий, которые связаны, в том числе, с продвижением отечественных разработок. Выставка продлится до 8 декабря.

На снимках:

1. Глюкометры и тест-полоски серии «ГЛЮКОКАРД» производства резидента «АРКРЭЙ».

2. Кардиофлешка ECG Dongle от Группы компаний «Нордавинд» позволяет просто и точно получить данные о работе сердца.

3. Команда компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» на выставке «Здравоохранение 2017» во главе с генеральным директором нового предприятия Александром Федоровым (в центре).