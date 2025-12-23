В России запущено первое серийное производство ключевого оборудования для обеспечения мобильной связи и интернета — отечественных базовых станций операторского класса. Производственную линию запустила компания Yadro на собственном заводе полного цикла в Дубне.

Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту «Экономика данных» необходимо произвести и установить 75 тыс. базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тыс. базовых станций трём ведущим телеком-операторам и таким образом обеспечить 75% потребности рынка. Уже до конца 2025 года будет поставлено 3 тыс. базовых станций операторам мобильной связи «Билайн», «МегаФон» и Т2.

Наладить серийное производство базовых станций Yadro удалось в рекордно короткий срок — за три года. До этого самый быстрый запуск современного телекоммуникационного оборудования был осуществлён в Китае, где на весь цикл от разработки до производства ушло 10 лет. Быстрому запуску российского производства способствовал в том числе механизм форвардных контрактов, предложенный государством. Он позволил компании-производителю ещё в 2022 году «авансом» заключить контракты с операторами связи, чтобы гарантировать спрос и синхронизировать планы поставок с производственным циклом.

Создание отечественных базовых станций и их внедрение также проводится втесной кооперации с операторами связи с учётом актуальных запросов рынка. При разработке оборудования учтено порядка 6 тыс. требований операторов. В частности, отечественные станции поддерживают современные мировые стандарты связи — LTE и технологию 5G, которая может быть активирована операторами связи за счёт обновления программного обеспечения без замены аппаратной части. Телеком-оборудование адаптировано под различные сценарии эксплуатации — от крупных городов до удалённых территорий.

Завод компании Yadro является крупнейшим производством полного цикла в Восточной Европе и обеспечивает импортозамещение всех технологий сборки базовых станций. В частности, на предприятии выполняются производство и монтаж печатных плат, изготовление и монтаж электронных модулей, настройка и конвейерная комплектация телекоммуникационного оборудования, а также его автоматизированное тестирование и дальнейшая подготовка к отгрузке.