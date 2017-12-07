Модернизация объектов здравоохранения Московской области

1. Более 500 исследований с августа провели на новом аппарате МРТ в детской больнице Реутова

В детской городской больнице подмосковного Реутова в августе установили новый аппарат магнитно-резонансной томографии, который в настоящее время работает с полной нагрузкой, за это время на нем провели свыше 500 исследований, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

В августе в больнице был открыт новый кабинет магнитно-резонансной томографии. Аппарат МРТ доступен пациентам как самого Реутова, так и соседней Балашихи. Томограф позволяет обнаруживать злокачественные опухоли на более ранних сроках, что значительно повышает вероятность выздоровления.

«На новом аппарате МРТ в детской городской больнице Реутова проведено уже более 500 исследований. В настоящий момент аппарат полностью загружен, поэтому в ближайшее время будет введен двусменный режим работы», — сказал представитель министерства здравоохранения области.

МРТ является одним из наиболее эффективных методов, используемых для диагностики патологий внутренних органов, суставов, позвоночника, сосудов и нервных волокон.

В 2017 году на поставку оборудования в медицинские учреждения Московской области было выделено 4,4 млрд. рублей.

2. В Балашихе завершили капремонт поликлиники и хирургического корпуса ЦРБ





© riamo.ru

В подмосковной Балашихе завершили капитальный ремонт поликлинического отделения восстановительной медицины и реабилитации и хирургического корпуса центральной больницы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Балашихи.

«Капитальный ремонт завершен в хирургическом корпусе Балашихинской ЦРБ, а также в поликлиническом отделении восстановительной медицины на улице Победы. В хирургическом корпусе отремонтировали лестничные проемы и отдельные кабинеты. В поликлиническом отделении заменили окна и двери, инженерные сети, систему вентиляции, создали условия доступной среды для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Ремонт в поликлинике на улице Победы не проводили с момента открытия учреждения в 1956 году. А 2017 году провели проектно-изыскательские работы по ремонту фасада хирургического корпуса Балашихинской центральной районной больницы и реконструкции здания под поликлинику в микрорайоне Заря.

Ранее в Балашихе в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» были отремонтированы поликлиника № 3 в микрорайоне Керамик, поликлиника восстановительного лечения № 4 в микрорайоне Железнодорожный, реанимационное отделение городской больницы имени Анатолия Дегонского и неврологическое отделение. Также были проведены работы в стационаре психоневрологического диспансера и ряде других медицинских учреждений.

Всего в 2017 году в региональную программу вошли 23 медицинских учреждения. На их ремонт направили порядка 330 млн. рублей.

https://riamo.ru/article/253946/v-balashihe-zavershili-kapremont-polikliniki-i-hirurgicheskogo-korpusa-tsrb.xl