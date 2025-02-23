Демиховский завод вышел на производство 600 редукторов в год для новых электропоездов

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На Демиховском машиностроительном заводе (Орехово-Зуево, Московская область) успешно реализовали производственную программу по выпуску российских редукторов для моторвагонного подвижного состава.

В течение 2024 года здесь вышли с нуля на выпуск 50 редукторов в месяц (600 единиц в год) для новых электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0». Редуктор рассчитан на 40-летний срок эксплуатации, предназначен для применения в составе моторно-редукторного блока и является частью тягового привода электропоезда.

Проекту по запуску в производство редукторов предшествовал этап разработки. От проектирования до начала производства прошло 1,5 года. Как сообщают представители предприятия, практически все комплектующие редуктора — отечественного производства.

ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0» — российский электропоезд постоянного тока, созданный для столичной транспортной системы МЦД и отличающийся от предшественников повышенным уровнем технических характеристик, пассажирских сервисов и использованием отечественных компонентов. Поезд имеет трехдверное исполнение (количество дверей — 3 вместо 2), кроме головных вагонов. Всего в «Иволге 4.0» 646 мест для пассажиров, а максимальная скорость поезда может достигать 160 км/ч.

Электропоезда данной модели серийно выпускаются с 2024 года.

© tehnoomsk.ru

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