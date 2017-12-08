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Спортивные объекты

В Калининграде открыли Центр уличных видов спорта

  •  © newkaliningrad.ru

На острове Канта под эстакадным мостом открылся новый Центр уличного баскетбола (стритбола). На территории комплекса площадью 5 тыс. кв. метров расположился центральный баскетбольный корт для игры 3×3, детская площадка, воркаут зона, площадка для занятий йогой и танцами, две большие трибуны (на 110 зрителей каждая) и две малые трибуны (на 36 зрителей каждая), а также раздевалки, скамьи, урны и биотуалеты.

Одновременно баскетболом на пяти площадках могут заниматься до 50 человек. Строительство комплекса начали в июле, обошлось оно в 27 млн рублей.

  •  © newkaliningrad.ru

«Кажется, получилось отлично. Конечно, судить людям. Но то, что было здесь до этого — максимум место для приема алкоголя и других веществ, заброшенное и плохо выглядящее. Сейчас это место для активных здоровых ребят — мальчиков, девочек. Я уверен, что это место будет жить», — заявил один из участников церемонии открытия.

  •  © newkaliningrad.ru
  •  © newkaliningrad.ru
https://www.newkaliningrad.ru/news/foto/16223790-krossovki-v-korzine-na-ostrove-kanta-otkryli-tsentr-ulichnykh-vidov-sporta.html

Калининградская область, спортивная площадка
  • SergeySeverny SergeySeverny
    08.12.1712:49:35

    в Сибири сейчас уже на улице как-то не климат заниматься, а в Калининграде ещё очень даже хорошо, +5

    #984601
  • Human RS Human RS
    08.12.1714:03:49

    Впервые такое вижу честно говоря. Клевая идея и реализация!    

    #984628
  • Алексей Вознесенский
    08.12.1714:23:47

    Заборы низкие. Мячи будут вылетать на проезжую часть.

    #984638
    • Седое Лихо Седое Лихо
      08.12.1714:59:41

      Согласен. Стоило бы натянуть сетку между забором и мостом

      #984650
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