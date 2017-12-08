В Калининграде открыли Центр уличных видов спорта

На острове Канта под эстакадным мостом открылся новый Центр уличного баскетбола (стритбола). На территории комплекса площадью 5 тыс. кв. метров расположился центральный баскетбольный корт для игры 3×3, детская площадка, воркаут зона, площадка для занятий йогой и танцами, две большие трибуны (на 110 зрителей каждая) и две малые трибуны (на 36 зрителей каждая), а также раздевалки, скамьи, урны и биотуалеты.

Одновременно баскетболом на пяти площадках могут заниматься до 50 человек. Строительство комплекса начали в июле, обошлось оно в 27 млн рублей.

«Кажется, получилось отлично. Конечно, судить людям. Но то, что было здесь до этого — максимум место для приема алкоголя и других веществ, заброшенное и плохо выглядящее. Сейчас это место для активных здоровых ребят — мальчиков, девочек. Я уверен, что это место будет жить», — заявил один из участников церемонии открытия.