На СЗ «Янтарь» спущен на воду БДК «Владимир Андреев» проекта 11711

На судостроительном заводе «Янтарь» (Калининградская область) спущен на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев» проекта 11711.

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Корабль назван в честь адмирала Владимира Андреева, который руководил десантными операциями в Тихом океане в период войны с Японией в 1945 году.

Корабли проекта 11711 строятся по модернизированному Невским проектно-конструкторским бюро ОСК проекту по заказу Министерства обороны РФ. Модернизированный проект отличается архитектурой и имеет, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Это самые большие по водоизмещению корабли, построенные для ВМФ в современной России.

Большой десантный корабль проекта 17111 предназначен для транспортировки морского десанта и военной техники. На палубе может базироваться корабельный многоцелевой или транспортно-боевой вертолет.

Одновременно с «Владимиром Андреевым» на заводе ОСК «Янтарь» ведется строительство еще одного большого десантного корабля того же проекта под названием «Василий Трушин». В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК проекта 11711, построенные на заводе ОСК «Янтарь» — «Иван Грен» и «Петр Моргунов».

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