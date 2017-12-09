8 машин скорой помощи поставлены в Абхазию

В Абхазии состоялась церемония передачи врачам восемь машин скорой помощи класса «А», закупленных за счёт республиканского бюджета. Машины будут переданы районным больницам, сухумской станции скорой помощи и городской клинической больнице столицы.

У поставленных машин категории «А» уже под обшивкой идет кислородная система, электропроводка на 12 и 220 вольт. Это дает возможность в любой момент установить в машину любую медтехнику и подключиться сразу, как только это будет необходимо