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Экспорт

8 машин скорой помощи поставлены в Абхазию

  •  © cdn2.img.sputnik-abkhazia.info

В Абхазии состоялась церемония передачи врачам восемь машин скорой помощи класса «А», закупленных за счёт республиканского бюджета. Машины будут переданы районным больницам, сухумской станции скорой помощи и городской клинической больнице столицы.

У поставленных машин категории «А» уже под обшивкой идет кислородная система, электропроводка на 12 и 220 вольт. Это дает возможность в любой момент установить в машину любую медтехнику и подключиться сразу, как только это будет необходимо

http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20171206/1022579766/minzdrav-abxazii-peredal-crb-vosem-mashin-skoroj-pomoshhi.html

экспорт, скорая помощь, Абхазия
  • Денис М Денис М
    09.12.1720:06:59

    Церемония! 8 машин, вот это церемония. Клоунада как с открытием детских площадок и остановок.

    #985015
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