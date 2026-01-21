РФ впервые экспортировала в Китай агропродукцию на 1 млрд долларов за месяц
Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 млрд долларов за месяц, сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».
По предварительным оценкам экспертов, только за декабрь 2025 года Россия поставила в Китай 1,3 млн тонн продукции АПК на сумму более 1 млрд долларов.
«Впервые за историю наблюдений был достигнут такой стоимостной результат: ранее максимум составлял порядка 812 млн долларов — октябрь 2025 года», — отметили в «Агроэкспорте».
При этом лидерами среди ввезенной продукции (в денежном выражении) стали: рапсовое масло (около 215 млн долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 млн долларов), семена льна (более 74 млн долларов), минтай (около 65 млн долларов) и сельдь (более 55 млн долларов).
Максимум обновлен и по объему поставок. В «Агроэкспорте» напомнили, что предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 млн тонн продукции АПК.
