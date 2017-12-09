Два новых пожарных поезда поступили на Свердловскую железную дорогу.

Планируется, что специализированный поезд на станции Егоршино приступит к дежурствам в октябре, на станции Тюмень — в ноябре 2017 года. Таким образом, парк пожарных поездов СвЖД насчитывает уже десять составов нового поколения, поступивших с 2012 года в рамках инвестиционной программы «Пожарная безопасность».

Поезд имеет улучшенные тактико-технические характеристики, что позволяет более эффективно противодействовать всем видам пожаров и организовывать ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Он может эксплуатироваться при температурах от -60 до +50 С. В состав входят подогреваемые в зимний период цистерны-водохранилища, оснащенные также эргономичными лестницами, трапами и устройствами для подачи воды на ходу поезда. В служебно-техническом вагоне расположены усовершенствованные насосные установки, дизель-генератор увеличенной мощности, пост газодымозащитной службы.

Напомним, на ключевых станциях Свердловской железной дороги дислоцирован 21 пожарный поезд. Все поезда аттестованы как аварийно-спасательные формирования постоянной готовности (круглосуточное дежурство в составе караула) для проведения неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», а также на других объектах по запросу МЧС России. Кроме традиционных средств пожаротушения они оснащены аварийно-спасательным оборудованием, позволяющим осуществлять перекачку легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также нейтрализацию просыпанных или пролитых опасных веществ. Также все пожарные поезда обеспечены неснижаемым запасом ГСМ и продуктов питания на трое суток работы. Для освещения места работ в ночное время имеются стационарные и переносные прожекторы. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования.

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