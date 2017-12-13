Второй корпус детского сада на 280 мест открылся в Кемеровской области

Второй корпус детского сада № 238 «Планета детства» открыт в Кмрово. Он рассчитан на 280 мест для детей от 1 года до 7 лет. В новом корпусе будут открыты четыре ясельные группы специально для малышей в возрасте до трех лет. Здесь обустроены просторные комнаты, музыкальный и спортивный залы, бассейн c новейшей системой очистки воды. Оборудована соляная шахта «Царство галактики» для профилактики простудных заболеваний.

На строительство и оснащение направлено свыше 355 млн рублей (245,5 млн рублей — из федерального, 90,8 млн рублей — из областного, 18,8 млн рублей — из местного бюджетов).

В рамках этой же программы построена автодорога по улице № 10 от Второго переулка Авроры до улицы Осиновская. Современное дорожное полотно в асфальтовом исполнении длиной 650 м позволяет напрямую подъехать к детскому саду. На это направлено почти 130 млн рублей (94 млн 399 тыс. — из федерального и 34 млн 914 тыс. рублей — из областного бюджетов).

Пищеблок оснащен современным оборудованием. Блюда будут готовить по технологии здорового питания, в том числе на пару. Особенностью станет собственная мультипликационная студия «Мир волшебных красок». Эта небольшая творческая лаборатория с цифровым оборудованием, где воспитанники под руководством педагога дополнительного образования будут делать мультики.

На территории учреждения благоустроена физкультурная площадка.

Детский сад полностью отвечает правилам безопасности: есть автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожная кнопка».

С 2015 года в Кузбассе решается новая задача — устройство детей ясельного возраста от 2 месяцев до 3 лет. В Кузбассе детей этого возраста, стоящих в очереди, насчитывается 4 тыс. 620.

Отметим, самый первый детский сад в Кемерове был открыт именно на Красной Горке в 1922 году. В настоящее время в Рудничном районе работают 18 детских садов, которые посещают 3 тыс. 780 детей. Еще 1 тыс. малышей готовятся пойти в садик в ближайшее время, из них 95% проживают в новых микрорайонах «Серебряный бор», «Юность», «Семейный».